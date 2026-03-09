La impactante serie de Disney + que se despide con su octava y última temporada + Seguir en









Una de las historias más esperadas ya tiene su parte final en el catálogo de la plataforma. De qué se trata.

La temporada final que todos estaban esperando ya llegó a la plataforma. Imagen: Freepik

Las plataformas de streaming continúan renovando sus catálogos con grandes producciones que marcan a millones de espectadores en todo el mundo. En ese contexto, Disney + sumó uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de las series dramáticas, con el regreso de una historia que lleva más de una década cautivando al público.

Se trata de Outlander, la exitosa serie basada en las novelas de Diana Gabaldon, que finalmente se despide con su octava y última temporada. La plataforma estrenó el capítulo final de esta historia en marzo de 2026, cerrando un ciclo que combinó romance, viajes en el tiempo y drama histórico.

Outlander La serie que mantuvo pegados a la pantalla a millones de usuario llega a su fin en Disney. Imagen: Disney De qué trata Outlander, temporada 8 La octava temporada retoma la historia de Claire y Jamie Fraser luego de los acontecimientos de la séptima entrega. La trama vuelve a situar a los protagonistas en Fraser’s Ridge, en un contexto marcado por las consecuencias de la Guerra de Independencia de Estados Unidos y los cambios que afectan a su familia y su comunidad.

En esta etapa final, la pareja deberá enfrentar nuevas amenazas externas y también conflictos internos relacionados con secretos familiares que arrastran desde hace años. El relato continúa explorando la intensa relación entre ambos personajes, que ha sido el eje central de la serie desde su inicio.

La temporada final también adapta elementos de las últimas novelas de la saga literaria y promete cerrar las principales historias de los personajes. De esta manera, la producción busca ofrecer un desenlace emotivo para los seguidores que acompañaron la serie durante más de una década.

Disney+: tráiler de Outlander Embed - OUTLANDER - Temporada 8 | Tráiler en Español | Con Sam Heughan y Caitriona Balfe Disney+: elenco de Outlander Caitríona Balfe (Claire Fraser)

Sam Heughan (Jamie Fraser)

Sophie Skelton (Brianna Fraser)

Richard Rankin (Roger MacKenzie)

David Berry (Lord John Grey)

