Vuelven los créditos en dólares: Banco Macro lanza préstamos hipotecarios y personales por hasta u$s1 millón

La línea de hipotecarios ofrece una tasa fija del 11,5% nominal anual, con un plazo de hasta 60 meses. También lanza préstamos personales y, próximamente, prendarios, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiamiento en divisa dentro del sistema financiero local.

En un contexto de creciente demanda por financiamiento en moneda dura y mayor dinamismo en el mercado inmobiliario, Banco Macro anunció el lanzamiento de una nueva línea de créditos en dólares destinada a clientes de Macro Selecta -segmento premium de la entidad -, con divisas provenientes de Obligaciones Negociables (ON), que la entidad colocó del mercado . La propuesta incluye préstamos hipotecarios, personales y, próximamente, prendarios, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiamiento en divisa dentro del sistema financiero local.

Desde la entidad señalaron que la iniciativa busca ofrecer soluciones competitivas para la adquisición de viviendas, vehículos y el desarrollo de proyectos personales , permitiendo a los clientes acceder a liquidez en dólares sin necesidad de desprenderse de sus inversiones vigentes.

Dentro de la nueva familia de productos, el banco presentó un préstamo hipotecario en dólares destinado tanto a la compra de primera como de segunda vivienda. La línea ofrece una tasa fija del 11,5% nominal anual , con un plazo de hasta 60 meses y un monto máximo de hasta u$s1 millón .

El financiamiento podrá cubrir hasta el 50% del valor de tasación del inmueble y se amortizará bajo el sistema francés .

Además, la entidad incorporó una alternativa pensada para quienes necesitan acceder a capital antes de concretar la venta de una propiedad. Se trata de un préstamo personal en dólares con pago único de capital e intereses al vencimiento , a 12 meses y con una tasa fija del 9% nominal anual .

Créditos prendarios en dólares

En paralelo, Banco Macro anticipó que sumará próximamente préstamos prendarios en dólares para la compra de vehículos en concesionarias adheridas. Esta línea contará con plazos de hasta 36 meses y buscará impulsar el financiamiento dentro del sector automotor.

Desde el banco indicaron que los clientes interesados podrán gestionar estas líneas a través de la red de sucursales en todo el país, donde ejecutivos especializados brindarán asesoramiento sobre requisitos y condiciones de cada producto.

“En Banco Macro diseñamos soluciones que responden a las necesidades reales de nuestros clientes. El lanzamiento de estas herramientas de crédito en dólares es solo el inicio de una serie de soluciones destinadas a transformar los proyectos de las personas en realidad”, señalaron desde la entidad.

El lanzamiento se produce en un momento en el que el sistema financiero local comienza a explorar nuevas alternativas de financiamiento en moneda extranjera, en línea con la evolución del mercado y el interés de los clientes por instrumentos vinculados al dólar.

El cambio regulatorio que abrió el crédito en dólares



La posibilidad de este tipo de financiamiento se vincula con un cambio regulatorio introducido por el Banco Central en febrero de 2025. A través de la Comunicación “A” 8202, la autoridad monetaria habilitó hace más de un año a las entidades financieras a otorgar créditos en dólares a personas y empresas que no necesariamente tengan ingresos en moneda extranjera.

La flexibilización, sin embargo, está sujeta a una condición central: los bancos deben fondear esos préstamos con recursos propios, emisiones de deuda en el mercado -como Obligaciones Negociables (ONs)- o líneas de financiamiento provenientes del exterior.



Es decir, no pueden utilizar los depósitos en dólares del público para otorgar este tipo de créditos.

La restricción responde al marco prudencial vigente desde la crisis de 2001/2002. El artículo 23 del decreto 905 establece que los depósitos en moneda extranjera solo pueden destinarse a financiar operaciones de comercio exterior o actividades vinculadas, lo que en la práctica limitó durante años el acceso al crédito en dólares únicamente a empresas exportadoras o generadoras de divisas.

De todas formas, en el Gobierno consideran que ese esquema quedó desactualizado y buscan avanzar hacia una mayor utilización del financiamiento en moneda extranjera dentro de la economía. En ese sentido, en la Casa Rosada no descartan enviar en los próximos meses un proyecto de ley al Congreso para modificar la normativa vigente y permitir a los bancos otorgar créditos en dólares a personas y empresas que no generan divisas de manera directa.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del equipo económico para expandir el crédito y movilizar los dólares que hoy permanecen dentro o fuera del sistema financiero. Actualmente los depósitos en moneda extranjera en los bancos rondan los u$s39.000 millones, mientras que los préstamos en dólares representan cerca de u$s20.000 millones, es decir, aproximadamente la mitad de ese stock.

Desde el oficialismo sostienen que existe margen para ampliar el financiamiento en divisas sin comprometer la estabilidad del sistema. Si la relación entre préstamos y depósitos en dólares se acercara al 75%, estiman que la oferta de crédito podría incrementarse en alrededor de u$s9.500 millones, lo que equivaldría a cerca del 15% del financiamiento que hoy recibe el sector privado en pesos.

El objetivo final es que esos fondos puedan canalizarse hacia actividades productivas y proyectos de inversión, como desarrollos inmobiliarios o financiamiento empresarial, en momentos en que el Gobierno busca reactivar la economía y fomentar el uso de los dólares que permanecen fuera del circuito financiero.