Las reservas del BCRA treparon en u$s463 millones, a máximos de más de un mes + Seguir en









Las arcas de la autoridad monetaria se vieron impulsadas por subas en cotizaciones internacionales, como la del oro, y las compras del BCRA en el Mercado Libre de Cambios.

El BCRA compró más de u$s5.700 millones en el MLC.

Las reservas del Banco Central (BCRA) treparon en u$s463 millones este martes 14 de abril y alcanzaron su valor más alto desde el 10 de marzo. El incremento respondió a los cambios en las cotizaciones internacionales y a las compras de la autoridad monetaria en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

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En términos brutos, las reservas finalizaron la jornada en los u$s45.873 millones. Asimismo, se estima que con lo acontecido en esta rueda, las reservas netas se ubicarían en torno a los u$s850 millones.

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que cerca de u$s250 millones del incremento fue explicado por subas de cotizaciones, como la del oro, cuyo precio creció 1,7%. En paralelo, también influyó la compra neta de u$s185 millones del BCRA en el MLC.

Vale recordar que la semana pasada el BCRA aceleró sus compras y registró su mejor saldo semanal de 2026. En el año ya acumuló u$s5.718 millones.

El BCRA aprovecha el inicio de la cosecha gruesa para acelerar sus compras De este modo, la cartera de Santiago Bausili aprovecha la tendencia descendente que está mostrando el tipo de cambio oficial, en medio del inicio de la cosecha gruesa y una oferta de dólares que abundó en los últimos meses.

Este martes, el dólar mayorista rebotó $10 y cerró a $1.364, luego de que en la jornada previa retrocediera unos $16. Así, la distancia con el techo de la banda cambiaria, que hoy es de $1.677,45, se ubicó en un 23%. Desde Criteria señalaron que, durante la segunda semana de abril, se consolidó un cuadro de estabilización financiera de corto plazo, apoyado en una combinación de "apreciación cambiaria, fuerte participación del BCRA en el mercado de cambios y una compresión generalizada de tasas y spreads". Asimismo, sostuvieron que "el frente monetario muestra exceso de liquidez y caída de tasas en mínimos", mientras entienden que la desinflación "avanza más lentamente que lo esperado, generando tensiones en tasas reales implícitas y ajuste al alza en expectativas de inflación".