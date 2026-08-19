Las reservas del BCRA volvieron a superar los u$s50.000 millones impulsadas por la suba del oro

El stock bruto avanzó u$s410 millones y cerró en u$s50.002 millones, apoyado por una fuerte mejora de la valuación. Sin embargo, el BCRA compró apenas u$s15 millones y el ritmo de acumulación de agosto sigue muy por debajo de los meses previos.

Las reservas volvieron a superar los u$s50.000 millones por el impulso del oro, aunque el BCRA mantuvo compras muy moderadas.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) volvieron a superar este miércoles 19 de agosto la barrera de los u$s50.000 millones , aunque la mejora respondió principalmente a la suba del oro y no a una aceleración de las compras en el mercado oficial. En concreto, el stock bruto avanzó u$s410 millones y finalizó en u$s50.002 millones.

El principal impulso vino por el lado de la valuación. Según, fuentes oficiales señalaron a Ámbito, la suba estuvo explicada en buena medida por el avance del oro, que trepó 3,33% y habría aportado cerca de u$s300 millones al valor contable de las tenencias del Central. A eso se sumó un contexto internacional favorable para otros activos de reserva, con una caída de 0,85% del dólar global y subas de 0,86% en el euro, 0,53% en la libra, 0,19% en el yuan y 0,90% en el yen.

Además, la variación de las reservas también respondió a movimientos en cuentas corrientes , por lo que el incremento no estuvo explicado únicamente por cambios de valuación. En conjunto, ambos factores jugaron a favor del balance del BCRA.

Sin embargo, el flujo comprador volvió a quedar muy por debajo del ritmo de los meses anteriores. La autoridad monetaria adquirió apenas u$s15 millones en una rueda con u$s440 millones operados, por lo que absorbió cerca del 3% del volumen negociado en el mercado oficial.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s354 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.681 millones . Aun así, el promedio diario del mes se ubicó en u$s30 millones , lejos de los u$s103 millones de julio, de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones de mayo.

De esta manera, la foto de reservas volvió a ser positiva en términos de stock, pero más débil al mirar la acumulación genuina de divisas. El BCRA sostiene compras diarias y ya encadenó 15 ruedas con saldo comprador, aunque lo hace con montos reducidos y en un mercado donde la oferta sigue sin alcanzar para recomponer reservas al ritmo previo.

El mayorista volvió a acercarse a $1.500

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,13% y cerró en $1.497 para la venta. Según datos de mercado, la divisa anotó la segunda suba consecutiva de la semana, en una rueda con leve mejora del volumen negociado y predominio de la demanda.

Los mínimos se registraron al comienzo de la jornada, en $1.494, un peso por debajo del cierre anterior. Luego, la demanda por cobertura volvió a superar la oferta genuina y llevó la cotización hasta máximos de $1.499. Finalmente, una mejora de la oferta sobre el cierre acomodó los valores algo por debajo de ese nivel.

En los dos primeros días de la semana, el tipo de cambio mayorista subió $9,50, contra una baja de $8 registrada en el mismo período de la semana anterior. En ese marco, en el mercado señalaron que la estrategia oficial combina intervenciones habituales en futuros, operaciones puntuales en contado y tasas de interés más firmes para sostener un techo estricto en torno a los $1.500.

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,30% hasta $1.522,29, mientras que el contado con liquidación bajó 0,20% hasta $1.573,97. En tanto, el dólar blue avanzó 0,32% y cerró en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 4,21%, mientras que el canje descendió a 3,39%.

Tasas, futuros y cobertura cambiaria

En el mercado de dinero, las tasas siguieron en niveles elevados, aunque con movimientos mixtos frente a la rueda previa. La TAMAR bajó levemente de 24,56% a 24,50%, mientras que la BADLAR retrocedió de 23,31% a 22,25%. Aun así, las tasas cortas continúan reflejando una liquidez más ajustada que en los meses anteriores.

En ese sentido, el stock de repos bancarios con el BCRA se mantuvo prácticamente estable cerca de $0,98 billones, frente a $0,97 billones del viernes previo. Esa dinámica sugiere que no se verificó una contracción adicional de liquidez asociada a una eventual venta de dólar linked en la rueda anterior, aunque el nivel del sistema sigue siendo históricamente bajo.

En futuros, la curva operó prácticamente sin cambios, con una variación general de -0,01%. Agosto no mostró variaciones, septiembre cayó 0,03%, diciembre bajó 0,09% y los contratos más largos de 2027 cerraron con leves subas. Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,78% mensual, equivalente a 21,33% anualizado, mientras que septiembre se ubicó en 1,77%, o 21,19% anualizado.

A su vez, el mercado siguió atento al frente dólar linked. El canje de la LELINK D31G6 adjudicó u$s1.354 millones sobre ofertas por u$s1.737 millones, con una aceptación equivalente al 34,12% del valor nominal en circulación. Luego de esa operación y de una posible modificación intrasector público en los montos listados, estimaciones privadas ubican el outstanding remanente de la D31G6 en torno a u$s2.595 millones, por encima del vencimiento de la letra de fin de julio.

Ese dato mantiene la atención sobre el cierre de mes, porque en el fixing de julio el BCRA no compró dólares por primera vez desde enero y el Tesoro debió vender divisas para evitar que el tipo de cambio superara la barrera de $1.500. Por eso, aunque las reservas volvieron a superar los u$s50.000 millones, el foco del mercado sigue puesto en la tensión entre acumulación de divisas, tasas elevadas y demanda de cobertura cambiaria.