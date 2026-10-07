De qué murió Eva Marie Saint, la actriz de 102 años + Agregar ámbito en









La legendaria estrella de la Era de Oro de Hollywood y ganadora del Oscar falleció el pasado 6 de octubre.

Eva Marie Saint, figura clave del cine clásico y la ganadora del Oscar de mayor edad con vida, falleció pacíficamente en su residencia.

Eva Marie Saint falleció a los 102 años en su residencia de Los Ángeles el pasado martes 6 de octubre. La mítica actriz, que había celebrado su último cumpleaños el 4 de julio, murió por causas naturales debido a su avanzada edad, rodeada por el afecto de su familia y consagrada como la ganadora de un premio Oscar de mayor edad que seguía con vida.

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Su partida marca el cierre de una de las vidas más longevas y brillantes de la época dorada de Hollywood. Con una carrera que se extendió por más de setenta años, Saint supo equilibrar el éxito en la pantalla grande con una sólida trayectoria en televisión y un compromiso absoluto con su vida personal y familiar.

La carrera de Eva Marie Saint Los primeros pasos profesionales de Eva Marie Saint se dieron en los comienzos de la televisión y la radio estadounidense durante la década de 1940, luego de haber trabajado como acomodadora en la cadena NBC. Tras formarse en el prestigioso Actors Studio, la actriz demostró su talento en la escena teatral de Broadway, donde destacó en la obra The Trip to Bountiful junto a Lillian Gish.

Su salto a la gran pantalla fue inmediato y consagratorio. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, encabezó clásicos inolvidables del cine internacional como A Hatful of Rain, Raintree County, Éxodo, Grand Prix y La noche de los cristales rotos.

Bajo la dirección de Alfred Hitchcock, ofreció una de sus actuaciones más icónicas como la misteriosa y sofisticada Eve Kendall en Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959), compartiendo pantalla con Cary Grant.

Con el paso de los años, diversificó sus papeles en series como Luz de luna (Moonlighting), películas como Superman Returns (2006) y prestando su voz para producciones animadas como La leyenda de Korra. Premio Oscar y reconocimientos Su debut cinematográfico en 1954 con La ley del silencio (On the Waterfront), dirigida por Elia Kazan y coprotagonizada por Marlon Brando, quedó grabado en la historia del cine. Su brillante papel como Edie Doyle le valió el premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, estatuilla que recibió embarazada de nueve meses, apenas dos días antes del nacimiento de su primer hijo. A lo largo de su carrera acumuló múltiples distinciones de prestigio: Premios de la Academia: Ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto (1955) por La ley del silencio

(1955) por La ley del silencio Reconocimiento en festivales: Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia (1957) por A Hatful of Rain, además de nominaciones a los Globos de Oro y los Premios BAFTA

(1957) por A Hatful of Rain, además de nominaciones a los Premios Emmy: Ganadora del Primetime Emmy en 1990 por la miniserie People Like Us, sumado a múltiples nominaciones a lo largo de cinco décadas

por la miniserie People Like Us, sumado a múltiples nominaciones a lo largo de cinco décadas Paseo de la Fama: Homenajeada con dos estrellas en Hollywood Boulevard, una dedicada a su contribución al cine y otra a la televisión

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