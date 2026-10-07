Bitcoin cae por debajo de los u$s84.000: el petróleo y los bonos del Tesoro presionan al mercado cripto

La principal criptomoneda retrocede arrastrada por la suba del crudo ante las tensiones en Oriente Medio y los rendimientos del Tesoro a 10 años en máximos de 24 años. Esta tarde se publicarán las actas de la reunión de septiembre de la Fed, en la que el organismo subió las tasas 25 puntos básicos.

Bitcoin (BTC) pierde más de un 2,5% este miércoles y cae por debajo de los u$s84.000, mientras que Ethereum (ETH) se hunde cerca de un 4% y lucha por conservar los u$s2.600. El resto de las altcoins también opera en baja generalizada , en una jornada en la que las esperanzas de una regulación más favorable para las criptomonedas en Estados Unidos ofrecieron poco sostén al mercado.

Los flujos de los ETF spot siguen siendo mixtos, con una entrada de u$s118,9 millones el martes, después de una salida de u$s89,9 millones el lunes, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro y un dólar más fuerte continúan presionando a los activos de riesgo, destacó la Country Manager en Argentina de Bitget , Carolina Gama .

Destacó que "la presión también aumenta con la ola de liquidaciones en el mercado de criptomonedas", que superó los u$s550 millones en las últimas 24 horas. Además, explicó que más del 90% de las posiciones de BTC liquidadas eran posiciones largas, "lo que muestra que el mercado todavía estaba fuertemente posicionado al alza y dejó a los inversores apalancados más expuestos a nuevas caídas".

En este escenario, señaló que la combinación de una demanda institucional más cautelosa, la toma de ganancias y el exceso de posiciones largas "reduce el margen para una recuperación en el corto plazo".

Y agregó que para Bitcoin, recuperar y mantenerse por encima de los u$s84.000 "será importante para reducir la presión vendedora y evitar un deterioro aún mayor del escenario de corto plazo".

Wall Street, el petróleo y los bonos vuelven a sacudir al mercado

El sector quedó además rezagado respecto de Wall Street, donde las acciones vinculadas a la inteligencia artificial dominaron el interés de los inversores y llevaron a las bolsas a nuevos máximos históricos la jornada de ayer.

El principal detonante de la jornada fue la suba del crudo. Los precios del petróleo repuntaron con fuerza ante las crecientes preocupaciones por interrupciones en el suministro derivadas del conflicto en Medio Oriente, a lo que se sumó el mal clima en el Golfo de México, que amenaza la producción estadounidense.

Un petróleo más caro implica mayor inflación y, por extensión, mayor presión sobre los bancos centrales para mantener —o incluso elevar— las tasas de interés, un escenario estructuralmente negativo para las criptomonedas.

Bajo esa premisa, los rendimientos de los bonos soberanos subieron con fuerza en todo el mundo. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó máximos de 24 años y, si bien se moderó levemente en los últimos días, se mantiene cerca de esos niveles y sigue ejerciendo presión sobre el mercado cripto.

Las actas de la Fed, en el centro de la escena

Esta tarde se publicarán las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal (Fed), en la que el organismo subió las tasas de interés en 25 puntos básicos.

El mercado buscará en el documento señales sobre el ritmo y la magnitud de los próximos movimientos del banco central, en un contexto en el que la persistencia de la inflación complica el escenario para una pausa en el ciclo de endurecimiento monetario.