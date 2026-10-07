Renault inició la producción de la nueva Niagara en Córdoba y apunta a exportar a América Latina

La pick up se fabrica en serie en la fábrica cordobesa luego de una transformación industrial que incorporó tecnología, nuevos procesos y más de 60 robots.

Renault comenzó la producción en serie de la nueva Niagara en Fábrica Santa Isabel , Córdoba , luego de la presentación mundial del modelo realizada el 10 de septiembre. La incorporación de la pick up marca una nueva etapa para la planta, que suma este vehículo a su trayectoria y refuerza su función dentro de la estrategia industrial de la marca en América Latina.

Niagara se convierte en el modelo número 35 fabricado en la histórica fábrica cordobesa . El proyecto fue desarrollado específicamente para los mercados latinoamericanos y combina características asociadas a los SUV del segmento C con una configuración orientada a ofrecer robustez y versatilidad para distintos usos.

La llegada del modelo es resultado de más de cinco años de trabajo entre equipos de diseño, ingeniería, manufactura, calidad, logística y desarrollo de proveedores. Para Renault, se trata además de uno de los principales proyectos industriales encarados por su filial argentina en las últimas décadas.

La producción de Niagara requirió una profunda transformación de Fábrica Santa Isabel , con la incorporación de nuevas tecnologías, modificaciones en los procesos y la actualización de los estándares de calidad. En total, Renault gestionó 278 proyectos , que incluyeron obras de infraestructura, tareas de mantenimiento y cambios en las operaciones productivas.

Entre las principales incorporaciones se encuentran más de 60 robots destinados al inicio de la producción de carrocerías , además de nuevas herramientas y tecnologías orientadas a mejorar la precisión, la calidad y la eficiencia de la fabricación.

La producción de Niagara requirió una profunda transformación de Fábrica Santa Isabel, con la incorporación de nuevas tecnologías, modificaciones en los procesos y la actualización de los estándares de calidad.

La actualización de las instalaciones permitió adaptar la planta a las exigencias de un modelo destinado a competir en uno de los segmentos de mayor desarrollo dentro de los mercados latinoamericanos.

“Niagara tiene un significado muy especial para todos nosotros. No solo porque representa el inicio de producción de un nuevo modelo, sino porque también refleja la evolución de nuestra planta y la capacidad de nuestros equipos para asumir nuevos desafíos industriales. Es un proyecto construido por miles de personas que trabajaron con compromiso y pasión para hacerlo realidad”, explicó Andre Pinto, Director Industrial de Fábrica Santa Isabel.

Antes de comenzar a fabricarse en serie, la nueva pick up completó un extenso programa de validación desarrollado por Renault. El proceso incluyó más de 800.000 kilómetros de pruebas y más de 50.000 horas de ensayos, realizados bajo diferentes condiciones de utilización.

El objetivo fue evaluar distintos aspectos del vehículo, entre ellos su desempeño, durabilidad y confiabilidad, tanto frente a las exigencias asociadas al trabajo como en situaciones de uso cotidiano.

Un modelo pensado para exportar desde Argentina

La industrialización de Niagara se integra a la estrategia futuREady de Renault y amplía el papel de Argentina dentro de los planes regionales de la compañía. El modelo fue concebido desde el comienzo con una orientación hacia América Latina y forma parte de la estrategia de la marca para lanzar 14 nuevos modelos en mercados internacionales fuera de Europa hasta 2030.

En este contexto, la fabricación de la pick up permitirá ampliar el perfil exportador de Fábrica Santa Isabel y fortalecer su participación en el abastecimiento de vehículos para otros países de la región.

El modelo fue concebido desde el comienzo con una orientación hacia América Latina y forma parte de la estrategia de la marca para lanzar 14 nuevos modelos en mercados internacionales fuera de Europa hasta 2030.

“Niagara es un proyecto concebido para América Latina, desarrollado en nuestra región y producido en Argentina. Refleja la confianza de Renault en las capacidades industriales del país y consolida a Santa Isabel como un activo estratégico para el futuro de la marca, posicionándola como un verdadero hub de producción de vehículos utilitarios y fortaleciendo su perfil exportador, con más del 50% de su producción destinada a mercados externos”, señaló Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina.

Con 71 años de historia, Fábrica Santa Isabel atraviesa así una nueva etapa de su desarrollo industrial. La planta cuenta con un predio de 200 hectáreas y acumula más de 3.500.000 vehículos fabricados a lo largo de su trayectoria.

La incorporación de Niagara suma un nuevo modelo a ese historial y lleva a 35 la cantidad de vehículos producidos en la planta. Actualmente, la operación cuenta con 1.300 colaboradores y 195 robots en funcionamiento, además de 19 nuevas referencias incorporadas al área de Estampado.

La producción de la nueva pick up amplía de esta manera el alcance de Santa Isabel dentro de la estructura regional de Renault. El proyecto combina la renovación tecnológica de la planta con una estrategia orientada a incrementar las exportaciones y abastecer desde Córdoba a distintos mercados de América Latina.