El Premio Nobel de Química 2026 fue para Henri Kagan y Kenso Soai por un hallazgo clave sobre moléculas para fabricar medicamentos + Agregar ámbito en









Sus investigaciones ayudaron a explicar uno de los grandes misterios de la química: por qué los seres vivos utilizan una sola orientación de determinadas moléculas.

El francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre cómo las moléculas pueden adquirir una única orientación espacial. Nobel

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al científico francés Henri B. Kagan y al investigador japonés Kenso Soai por sus trabajos fundamentales sobre la autocatálisis asimétrica, un fenómeno que permite que determinadas reacciones químicas produzcan preferentemente moléculas con una misma orientación espacial. Esta semana ya se entregaron los galardones para Medicina y Física, mientras que hay tres argentinos con chances para lograr el reconocimiento en Literatura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El descubrimiento aborda uno de los problemas centrales de la química orgánica: las moléculas pueden existir en formas que son imágenes especulares entre sí, conocidas como enantiómeros. Aunque presentan la misma composición química, sus estructuras pueden interactuar de manera muy diferente con otras moléculas. Esta característica resulta especialmente importante en el organismo humano y, por lo tanto, en el desarrollo de medicamentos.

Nobel de Química: qué descubrieron Kagan y Soai La investigación de Kagan abrió el camino para comprender cómo controlar la síntesis asimétrica, una técnica que permite obtener una de esas formas moleculares de manera selectiva. Sus trabajos fueron fundamentales para el desarrollo de métodos capaces de producir moléculas quirales con mayor precisión.

Por su parte, Soai realizó experimentos decisivos con reacciones de autocatálisis, en las que el propio producto de una reacción contribuye a impulsar la formación de más producto. Sus investigaciones demostraron que pequeñas diferencias iniciales pueden amplificarse durante una reacción química hasta generar un marcado predominio de una de las dos formas especulares.

Kagan y Soai fueron premiados por un descubrimiento que permite controlar reacciones químicas fundamentales para diseñar y fabricar medicamentos. Por qué el descubrimiento es importante La homoquiralidad, es decir, la predominancia de una determinada orientación molecular en los sistemas biológicos, es una característica fundamental de la vida. Los aminoácidos y los azúcares, por ejemplo, presentan una orientación específica, y entender cómo pudo surgir y mantenerse esa selección constituye uno de los grandes interrogantes de la química.

Los avances de Kagan y Soai también tienen una dimensión práctica. El control de la estructura tridimensional de las moléculas es fundamental para la industria farmacéutica, ya que distintas formas de una misma molécula pueden tener efectos biológicos diferentes. El reconocimiento del comité Nobel pone así el foco sobre una rama de la química que conecta cuestiones fundamentales sobre el origen y funcionamiento de la materia con aplicaciones concretas en la producción de nuevos compuestos y medicamentos. Tres argentinos, entre los favoritos al Premio Nobel de Literatura 2026 Tres escritores argentinos aparecen entre los nombres que concentran expectativas antes del anuncio del Premio Nobel de Literatura 2026, previsto para este jueves. César Aira se ubica entre los cinco mejor posicionados en el mercado de apuestas, mientras que Mariana Enríquez y Samanta Schweblin también figuran entre las posibilidades para quedarse con el prestigioso galardón. La presencia argentina cobra especial relevancia porque el país nunca consiguió un Nobel de Literatura. Entre los tres, Aira aparece como el mejor ubicado, mientras Schweblin también fue mencionada por críticos literarios suecos como una alternativa dentro de una nueva generación de escritoras latinoamericanas. Premios Nobel 2026: cuándo se conocerán a los ganadores El calendario oficial dispuesto para revelar las distinciones contempla la entrega de un anuncio por jornada técnica, abarcando desde el lunes 5 hasta el lunes 12 de octubre. La agenda completa de las presentaciones contempla las siguientes fechas por categoría: Lunes 5 de octubre : Premio Nobel de Fisiología o Medicina - Ganadores Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel

: Premio Nobel de Fisiología o Medicina - Ganadores y a los alemanes Martes 6 de octubre : Premio Nobel de Física - Ganador Francis Holzen

: Premio Nobel de Física - Ganador Francis Holzen Miércoles 7 de octubre : Premio Nobel de Química - Ganadores Henri Kagan y Kenso Soai

: Premio Nobel de Química - Ganadores Henri Kagan y Kenso Soai Jueves 8 de octubre : Premio Nobel de Literatura

: Premio Nobel de Literatura Viernes 9 de octubre : Premio Nobel de la Paz

: Premio Nobel de la Paz Lunes 12 de octubre: Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel Premios Nobel: horarios de Argentina Literatura (Jueves 8) : 8:00 hs

: 8:00 hs Paz (Viernes 9) : 6:00 hs

: 6:00 hs Ciencias Económicas (Lunes 12): 6:45 hs