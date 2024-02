Las siete lecciones de un gurú egipcio que construyó un imperio de u$s6.000 millones

A los 20 años, justo después de acabar la carrera, le diagnosticaron cáncer de riñón. En aquella época, sólo una minoría de personas sobrevivía a la enfermedad. Pero una rápida extirpación del órgano y la radioterapia le permitieron recuperarse.

Su familia consiguió reanudar su negocio de exportación de algodón bajo un nuevo presidente, y luego puso en marcha un distribuidor de automóviles afiliado, una empresa incipiente que el joven de 28 años dirigió con sus hermanos tras la muerte de su padre en 1976, y de la que luego se hizo cargo en los años ochenta.

Mansour y su familia convirtieron el Grupo Mansour, con sede en El Cairo y presidido por él, en un imperio multimillonario, con lucrativos contratos con General Motors (ahora es uno de los mayores distribuidores mundiales de GM) y el fabricante de maquinaria de construcción Caterpillar. Una buena inversión en Facebook, antes de la OPI, le significó una buena tajada cuando compró a solo 18 dólares por acción.

Justo después de mudarse al Reino Unido, donde sigue viviendo, fundó la empresa familiar de capital riesgo Man Capital. Hoy en día, Man Capital representa casi un tercio de su fortuna de 3.300 millones de dólares, otro cuarto corresponde a su distribuidor de Caterpillar, Mantrac, y el resto a activos personales y otros negocios de Mansour, como Mansour Automotive y ManFoods. Sus dos hermanos supervivientes, Youssef y Yasseen, que dirigen parte del conglomerado, también son multimillonarios, con 1.300 y 1.200 millones de dólares cada uno.

En diálogo con la revista Forbes, Mansour contó algunas lecciones que aprendió en de los negocios, así como de sus numerosos roces con la adversidad.

1. Prometer menos y cumplir más

Cuando Mansour se iniciaba en la distribución de autos, no era muy conocido. GM había confiado en su difunto padre, pero apenas le conocía, y aunque el sector privado egipcio estaba subiendo bajo un nuevo régimen, los importadores extranjeros se mostraban recelosos tras los proyectos de nacionalización de Nasser. Sabía que no podía arriesgarse ni siquiera a un pequeño golpe a su reputación. "Le restaba importancia", dice Mansour sobre sus promesas a GM en aquellos días. "Si sé que voy a hacer 100 autos, diría 50". Incluso ahora que su negocio está bien asentado y el clima económico de Egipto irreconocible, Mansour sigue el mismo mantra.

2. Busca los huecos en el mercado y llénalos.

Al diseñar un negocio, primero hay que averiguar qué falta en el mercado. Identifique lo que usted está en condiciones de hacer que otros no pueden, o bien aprenda a hacer lo que nadie más puede. Cuando Mansour empezaba a mediados de los 70, los muchos años que pasó viviendo en Estados Unidos le hacían idóneo para comerciar con mercancías entre Estados Unidos y Egipto. "Nadie hablaba el idioma ni entendía la forma estadounidense de hacer negocios en Egipto, salvo nosotros, los tres hermanos de entonces", dice. Pero allí donde otros empresarios egipcios tropezaban con barreras lingüísticas y culturales, ellos pudieron prosperar.

3. No se siente en la cabecera de la mesa.

"Cuando me siento en la sala de juntas, no me siento en la cabecera de la mesa", dice Mansour. De hecho, nadie se sienta allí: "La cabeza está vacía". Esto fomenta el sentido del trabajo en equipo, dice, y la lealtad entre sus colegas. Puede que sea el jefe de la empresa, pero no se considera a sí mismo como tal, y confía mucho en la perspicacia de los que le rodean. "Soy más bien un pensador. No hablo mucho", dice Mansour. "Tengo gente muy buena a mi alrededor. Gente que sé que me dirá la verdad. Y que probablemente son más inteligentes que yo".

4. No "vivas a tu sombra".

A medida que una empresa madura, es fácil quedarse atascado en patrones de pensamiento y formas de hacer las cosas que nos son familiares, u obsesionarse con lo que la empresa solía ser y sus objetivos originales. Eso es exactamente lo que Mansour intenta evitar. "Nunca vivo a mi sombra", dice Mansour. "Es una expresión que uso". Prioriza la innovación y la búsqueda de nuevas fronteras. Eso es lo que le lleva a invertir en proyectos de futuro, como la tecnología. Superar un cáncer y una lesión incapacitante de joven podría hacer que una persona tuviera aversión al riesgo: Pero Mansour dice que eso le hizo aceptar el riesgo e intentar no dejar nunca una oportunidad sobre la mesa. Por eso se asegura de rodearse de colegas jóvenes que estén al tanto de las tendencias y las nuevas ideas: "Traemos hombres y mujeres brillantes que son más jóvenes, tienen visión. Pueden aconsejarnos".

5. Puedes ser amigo de tus empleados, pero sólo fuera del trabajo.

Cuando Mansour se hizo cargo de parte del negocio tras la muerte de su padre, se enfrentó a una disyuntiva: "¿Contrato a gente con experiencia, gente mayor que yo? ¿O a amigos en los que sé que puedo confiar?". Eligió la segunda opción, y durante un tiempo funcionó de maravilla. Tenía una política de puertas abiertas en la oficina, y compartía una cálida camaradería con sus colegas durante el día y socializaba con ellos por la noche. Pero cuando un día los encontró jugando al fútbol en medio de la oficina, se dio cuenta de que había llevado las cosas demasiado lejos. "Aprendí de mis errores. Dije: 'O es trabajo o es placer. Somos amigos fuera de la oficina'. Y entonces empecé a retirarme. Cerré la puerta, y así fue como hice la diferenciación". Poner límites en el trabajo acabó convirtiéndose en algo natural para él.

6. No subestime los factores macroeconómicos.

"La macroeconomía es clave", dice Mansour. Señala que estamos en un año de elecciones en Estados Unidos, y que las empresas deben considerar "qué tipo de influencia tendrá eso en la economía estadounidense, la inflación, la Reserva Federal, las tasas de interés". Cometió errores en el pasado al no prestar suficiente atención a cómo la política y los grandes cambios económicos podrían afectar a su negocio. No previó el debilitamiento de la moneda egipcia a partir de finales de los 70 (durante toda su juventud se vio favorecido por su fortaleza). El hundimiento de la libra importó vehículos nuevos y hizo cada vez más difícil pagar las deudas. Para empeorar las cosas, el gobierno egipcio prohibió temporalmente muchas importaciones, incluidos autos extranjeros, para hacer frente a la crisis. Mansour estuvo a punto de quebrar.

7. Utiliza la adversidad en tu beneficio.

Antes del accidente de auto de su infancia, la mayor pasión de Mansour eran los deportes. Confinado en una cama, tuvo que subir el atletismo, y se enfrentó a largos tramos de tiempo solo con poco para entretenerse. "En aquella época no había PlayStation ni televisión", dice. Pero le ayudó a desarrollarse de otras formas: "Me sentaba y pensaba. Aprendí a ser un pensador". Cuando su familia perdió su fortuna bajo el programa de Nasser, Mansour "aprendió el valor del dinero". Lo hizo más reacio a endeudarse en el futuro, de modo que pudo salvar mejor sus finanzas cuando se produjo la crisis económica egipcia en los años ochenta. "¿Me hizo un hombre mejor? dice Mansour sobre sus luchas financieras. "Definitivamente, sí".