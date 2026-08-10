Qué día cae el feriado del 17 de agosto y qué se conmemora

El próximo descanso conmemorará el fallecimiento de José de San Martín y habrá un fin de semana largo de tres días.

Después del fin de semana largo, el próximo feriado será el lunes 12 de octubre.

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto , fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

Como cae al inicio de la semana, habrá un fin de semana largo de tres días , desde el sábado 15 hasta el lunes 17, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar, descansar o realizar actividades en familia.

La jornada recuerda la muerte de una de las figuras más importantes de la independencia de América del Sur. San Martín falleció en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia , a los 72 años.

Su carrera militar estuvo marcada por la organización del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Cruce de los Andes y las campañas revolucionarias en Chile y Perú .

El 17 de agosto es feriado nacional porque se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , una de las figuras centrales de la historia argentina y de las campañas independentistas de América del Sur.

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes. Durante su juventud se trasladó a España y desarrolló una extensa carrera militar.

En 1811 dejó el ejército y viajó a Londres, donde tomó contacto con otros patriotas americanos. Al año siguiente regresó a Buenos Aires para ponerse al servicio de las Provincias Unidas.

A poco de su llegada, recibió el encargo de organizar una unidad de caballería de élite. Así nació el Regimiento de Granaderos a Caballo, con el que obtuvo su primera gran victoria en territorio americano en el combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813.

Fue designado jefe del Ejército del Norte y diseñó una estrategia para la emancipación de la Corona española: el Plan Continental. Como gobernador de Cuyo, con sede en Mendoza, organizó durante varios años el Ejército de los Andes, una fuerza integrada por soldados, voluntarios y colaboradores que participaron en la fabricación de armas, uniformes, municiones, alimentos y equipamiento.

En enero de 1817 comenzó el histórico Cruce de los Andes. La campaña que llevó a sus tropas por distintos pasos cordilleranos hacia Chile.

El ejército obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de ese año, y consolidó la liberación chilena con el triunfo de Maipú, en 1818.

Desde el país vecino, organizó la expedición al Perú y, el 28 de julio de 1821, proclamó la independencia en Lima y asumió como Protector del Perú.

En 1822 se reunió con Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador. Después del encuentro, decidió apartarse de la conducción militar y política.

Los últimos años de su vida transcurrieron en Europa. Tras la muerte de su esposa, Remedios de Escalada, y en medio de las disputas políticas que atravesaban las Provincias Unidas, se instaló junto a su hija Mercedes en Francia.

Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer a los 72 años. En 1880, sus restos fueron repatriados a Argentina y se encuentran en un mausoleo ubicado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, custodiados por efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Calendario nacional de feriados 2026 en Argentina

Feriados inamovibles restantes

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables restantes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - Día de la raza

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables restantes