Rally de los metales: el oro y la plata se disparan ante deuda de EEUU y el freno al dólar + Agregar ámbito en









Tras un primer semestre de fuertes caídas, el oro y la plata despegan en agosto apuntalados por las recompras de deuda del Tesoro estadounidense y un dólar en retroceso. Los detalles, en la nota.

Sector metales preciosos: Revertió pérdidas anuales con plata superando al oro en impulso. Depositphotos

El sector de los metales preciosos se convirtió en una de las operaciones clave de este mes, y de esta manera logró revertir el terreno perdido a principios de año, con la plata mostrando un impulso más acelerado que el del propio oro.

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Así, el oro marcó un máximo histórico de u$s5.598 la onza el pasado 28 de enero, pero una fuerte corrección a lo largo del año lo llevó hasta los u$s3.942 a finales de junio, un derrumbe de alrededor del 30% desde ese pico.

Continuando con la cronología, desde ese mínimo, el metal tuvo un rebote, con un impulso que tuvo su fase más acelerada a lo largo de agosto, y actualmente cotiza en torno a u$s4.466. En lo que va de mes, el oro subió un 11% y acumula un avance del 3,6% en el conjunto del año.

Oro y plata: Tras mínimos, repuntaron en agosto, aunque la plata aún pierde en el año. Estratégica La remontada de la plata destaca por su volatilidad: marcó un máximo histórico de u$s121,65 la onza el 29 de enero y cayó cerca de un 55% hasta tocar un piso de u$s54,7 a mediados de julio. Desde entonces rebotó alrededor de un 20%, con la mayor parte del movimiento produciéndose en agosto. En lo que va de mes, la plata suma un 16,5%, pero todavía pierde más de un 7% en el acumulado del año.

El oro, en el contexto de los anuncios del Tesoro El rally de los metales preciosos cobró nuevo vuelo esta semana tras el anuncio del Tesoro estadounidense de duplicar el tamaño de sus recompras de deuda a largo plazo (entre 10 y 30 años) a partir del 9 de septiembre, alcanzando al menos u$s4.000 millones por operación para brindar calma al mercado de bonos.

El anuncio se conoció pocas horas antes de que otras cifras confirmaran que la deuda nacional de Estados Unidos superó por primera vez los u$s40 billones, casi dos años antes de lo previsto por la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense. Anuncio Tesoro EEUU: Duplicar recompras de deuda calma bonos, debilita dólar y beneficia metales. Reuters Tras alcanzar máximos de 2007, los rendimientos a 30 años se replegaron ante el plan del Tesoro, generando una severa baja del dólar y reimpulsando el debate sobre el debilitamiento estructural de la moneda por la acumulación de deuda. La debilidad en las ventas minoristas y el empleo en EEUU, junto con una inflación moderada, recortó las expectativas de una subida de tasas en septiembre: según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad pasó de superar el 50% a ubicarse cerca del 33%. Con tasas en baja, el oro y la plata ganan atractivo frente a otros activos, impulsados además por las continuas compras de bancos centrales y fondos cotizados reportadas por el Consejo Mundial del Oro. Sector metales preciosos: Revertió pérdidas anuales con plata superando al oro en impulso.