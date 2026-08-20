Familias endeudadas: la oposición presentó casi 30 proyectos en el Congreso

En paralelo a la movilización de este jueves al Ministerio de Economía para reclamar por la situación que aqueja a millones de argentinos, los bloques de la oposición impulsan diferentes propuestas en el Congreso. El viernes habrá una jornada en la Cámara baja con especialistas para abordar las distintas propuestas.

Centrales sindicales y movimientos sociales, con la CGT incluida, marcharon este jueves al Ministerio de Economía en contra del endeudamiento familiar y para reclamar que el Estado brinde algún tipo de ayuda para reducir el récord de morosos que se registra en la Argentina. Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en que se mantendrá al margen del asunto, por tratarse de un "tema entre privados", en Diputados, la oposición ya presentó una treintena de iniciativas que buscan brindarle una respuesta a las familias.

Uno de los temas que más se repite entre los proyectos impulsados por la oposición en la Cámara de Diputados es el endeudamiento familiar , problemática que aqueja a 6 de cada 10 familias . Desde la Izquierda y el peronismo, pasando por las bancadas "del medio" presentaron distintas propuestas, mientras que Milei, semanas atrás, negó que desde la Casa Rosada se impulse algún tipo de iniciativa. El argumento que esgrimió el mandatario, así como su ministro de Economía, Luis Caputo, es que se trata de "un tema entre privados". Y que, por tanto, el Estado no debe intervenir. El jefe de Estado fue incluso más allá y apuntó contra los morosos cuando se preguntó si, para endeudarse, “Les pusieron una pistola en la cabeza".

La bancada Unión por la Patria presentó varios proyectos. Por caso, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza, los diputados de ese espacio impulsan un proyecto que apunta contra el sobreendeudamiento de quienes cobran ANSES por medio de billeteras digitales.

Para ello, se establece que las decisiones adoptadas mediante sistemas automatizados cuenten con mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para evaluar la capacidad de pago deben estar sujetos a reglas de protección. Asimismo, el proyecto establece como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central, y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos.

En tanto, obliga a que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible. Otro punto saliente es que el proyecto incorpora una protección específica para las prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Se plantea que los fondos provenientes de estas prestaciones no puedan ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, preservando siempre la posibilidad de que el titular realice un pago voluntario y expreso.

Asimismo, otro sector de diputados de Unión por la Patria, con Lucía Cámpora a la cabeza, presentaron un proyecto que dispone la creación de un régimen específico y unificado mediante una plataforma digital administrada por el Estado. Su fin es centralizar y facilitar acuerdos de reestructuración obligatorios y sustentables entre deudores particulares y acreedores financieros.

En tanto, la Izquierda propone declarar la emergencia crediticia de las familias por dos años. Introduce un marco de refinanciación obligatoria para pasivos por consumos de primera necesidad (comida, salud, servicios) contraídos por personas físicas.

El objetivo de la iniciativa es aliviar el sobreendeudamiento mediante auditorías integrales que eliminen intereses abusivos, consolidando las deudas de consumo en un único plan de pagos administrado por un fondo fiduciario. Para adherir, las personas físicas deben residir en el país, percibir ingresos menores a seis salarios mínimos y no contar con bienes suntuarios, vehículos de menos de 5 años ni más de una propiedad.

Diputados: más proyectos de la oposición

El socialista Esteban Paulón presentó 4 proyectos que abordan el tema desde diferentes aristas y organizó un evento para este viernes en la Cámara baja, para abordar la problemática del endeudamiento familiar y analizar propuestas legislativas. Del encuentro, que se celebrará a partir de las 11, participarán, además de diputados, economistas, asesores legales, defensores de consumidores, entre otros.

A propósito de los proyectos del socialista, uno de ellos apunta a que las Fintech sean reguladas y supervisadas por el Banco Central. El objetivo es que ese organismo garantice un piso mínimo concreto para que el otorgamiento de crédito sea responsable. En otras palabras, se establecen límites a las tasas de interés, alertas de sobreendeudamiento, consentimiento explícito antes de ofrecer crédito o cobrar por débito automático, y prohibición de prácticas discriminatorias.

Otra iniciativa que presentó el rosarino le pone límites a la cobranza abusiva. Para eso, establece límites a las prácticas de cobranza y protege al consumidor frente a llamadas excesivas, amenazas, exposición ante terceros y otras formas de presión abusiva.

Una tercera iniciativa del diputado de Provincias Unidas obliga a las empresas a responder los reclamos que canalicen las asociaciones de consumidores, sin exigir poderes formales, y fortalece la resolución rápida de conflictos sin necesidad de ir a juicio.

Y, por último, Paulón impulsa una modificación de la ley de Concursos y quiebras para que los consumidores sobreendeudados de buena fe tengan una salida judicial para cancelar sus deudas en hasta 1 año o pagarlas en un plan de hasta 3 años, revisando y reduciendo los intereses abusivos, y sin perder lo indispensable para vivir.

Paulón presentó cuatro proyectos vinculados al endeudamiento familiar.

Pablo Juliano, compañero de bancada del socialista, también puso la mira en el endeudamiento familiar y apunta a darle una respuesta a los 6 millones de argentinos endeudados con billeteras virtuales, con mora de 90 días o más.

El radical busca legislar sobre las prácticas abusivas de las Fintech y establecer mecanismos de reinserción de los consumidores que están en una situación crítica. Su proyecto busca fijar estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera “sin descuidar la dignidad de consumidores y usuarios”.

Para eso, el radical propone, por caso, regular los “patrones oscuros” y gamificación. Para eso, prohíbe interfaces diseñadas deliberadamente para ocultar el costo real del crédito; incentivar endeudamiento acelerado; o presionar mediante notificaciones permanentes de créditos preaprobados.

Al mismo tiempo, Juliano impulsa una auditoría de algoritmos y scoring crediticio. En este sentido, el texto exige que los sistemas automatizados de evaluación crediticia sean transparentes, auditables y cuenten con mecanismos de revisión humana para evitar sesgos discriminatorios u opacidad en las decisiones.

Al igual que Paulón, el radical también apunta a la protección ante cobranzas abusivas. Para eso, prohíbe modalidades de hostigamiento, intimidación o violencia económica en la gestión de mora.