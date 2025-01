Lo que Donald Trump planea desde el primer día y en qué invertir desde la Argentina

Primero, una ceremonia de firma en el Capitolio, poco después de que preste juramento al mediodía, hora del Este. Luego, una segunda ceremonia de firma en el Despacho Oval en la Casa Blanca por la tarde.

Un área financiera con cierta certeza: Energía

Trump se centrará principalmente en la inmigración en sus primeras acciones, que podrían incluir redadas migratorias inmediatas y la posibilidad de cerrar la frontera entre EEUU y México.

Miller calificó estas medidas como "el paquete de seguridad fronteriza más completo en la historia de Estados Unidos", y podría ser el comienzo de las prometidas deportaciones masivas de Trump, aunque con consecuencias económicas más graduales.

Esto contrasta con otra serie de órdenes relacionadas con la energía que tendrían un impacto más inmediato.

Trump ha prometido una agenda de "perforar, perforar, perforar" para empoderar a las compañías de combustibles fósiles, una agenda que está listo para comenzar a implementar en cuestión de horas.

donald trump foto noficial segunda presidencia Se espera que Trump use sus poderes presidenciales renovados para enviar una serie de nominaciones al Senado, algunas de las cuales podrían recibir aprobación rápida, como el nominado a Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Daniel Torok

"Hay una serie de cosas que pueden hacer en el día uno", comentó Mike Sommers, presidente del Instituto Americano del Petróleo, señalando medidas como revertir la pausa de Biden en la aprobación de exportaciones de gas natural licuado, así como reglas relacionadas con vehículos eléctricos y emisiones.

Sin embargo, persiste cierta incertidumbre en torno a si Trump podrá revertir inmediatamente la reciente medida de Biden para proteger "permanentemente" más de 625 millones de acres del océano de EE. UU. de la perforación en alta mar.

Trump ha prometido revertirla, pero queda la pregunta de si será una medida del día uno o algo que tomará más tiempo.

Donald Trump: en qué invertir desde Argentina

Jorge Ángel Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, analizó el contexto y señaló que con el regreso de Trump a la presidencia, hay nuevos desafíos que enfrentar "entre ellos la incertidumbre que genera un líder con una visión distinta".

Aunque su comportamiento podría ser similar al de su primer mandato, el contexto actual es muy diferente: "el mundo de hoy no es el mismo que hace ocho años", remarca Harker. Y agrega que el mercado ya descontó lo malo de Trump, que es la continuidad del déficit fiscal, mayores tarifas arancelarias, restricciones en algunas formas de hacer negocio internacional y el conflicto migratorio. Hay algunos cambios que los mercados ya fueron incorporando en precios, pero eso no quiere decir que no haya oportunidades.

En ese contexto, el estratega de la city destaca que "Una cartera moderada debería ir acompañada de Bonos del Tesoro. Trump, a pesar de que quiere poner a EEUU en el centro del mapa mundial y ser el líder único, no está muy interesado en tener un dólar fuerte como se ha venido teniendo", desliza.

Para Harker, por eso es conveniente tener bonos en plazo de cinco o siete años, sobre todo los Bonos del Tesoro americano en donde tendría un porcentaje importante (30%). A esto lo podría combinar con algunos corporativos americanos que pueden ser bancarios o aquellos ligados a infraestructura también en un plazo de cinco o siete años. "Adicionalmente, se podría sumar exposición a acciones en sectores interesantes como de tecnología, inteligencia artificial, computación cuántica", subraya.

Por otro lado, es importante la exposición en criptomonedas. El nuevo Presidente va a liberar mucho más el mercado de criptomonedas y ahí estamos viendo movimientos en Bitcoin, Ethereum y Ripple en los últimos días que van en esa línea.

También es interesante empezar a ver compañías de infraestructura que estén involucradas en construcción, desarrollo de vías, infraestructura portuaria, que van a ser importantes en la presidencia de Trump. A éstas se le suman compañías ligadas al armamento, debido a la presión de Trump hacia Europa para que la OTAN aumente su gasto militar que va a impactar positivamente en esas compañías.

Por último, las compañías de energía americanas, también se espera que Trump cambie las reglas de juego y las va a dejar explorar, montar proyectos y hacer su negocio, cosa que con Biden no venía sucediendo. En una segunda etapa, miraría con calma para hacer tardes, algunos papeles en particular que hayan sido perdedores en 2024, concluye Harker.

Un aspecto crucial de lo que está por venir será analizar la relación que Trump establecerá con China. Esto podría generar oportunidades en el mercado chino, particularmente en sectores afectados por los aranceles y en acciones vinculadas a una economía que ha enfrentado serios desafíos. Este será un ámbito clave a observar de cerca en esta nueva etapa marcada por el regreso de Donald Trump al poder.