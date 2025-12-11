Reforma laboral: cuestionan que la iniciativa fue mal ingresada al Congreso + Seguir en









El Senado quedó en el centro del debate por el ingreso del proyecto laboral con capítulo impositivo, algo que debe originarse en Diputados.

La reforma laboral, uno de los proyectos más sensibles que el Gobierno se propone tratar en extraordinarias. Mariano Fuchila

El proyecto de ley de reforma laboral que el Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso encendió una disputa jurídica y política antes incluso de que comenzara su tratamiento. Referentes de la oposición y abogados laboralistas salieron a cuestionar que la iniciativa haya ingresado por la Cámara alta pese a contener un capítulo tributario que modifica impuestos centrales, ya que la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.

Entre ellos, la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, advirtió que no se trata de un detalle administrativo. Sostuvo que “la Constitución no es un paso burocrático extra ni un obstáculo ocasional, sino el marco que ordena el funcionamiento republicano”. En esa línea, remarcó que el artículo 52 asigna de manera explícita a la Cámara baja el inicio del trámite de cualquier proyecto que afecte impuestos, más aún si implica derogar o reescribir normas fiscales.

El texto enviado por el Gobierno ingresó este jueves al Senado e incluye un título dedicado a materia tributaria, donde se retocan puntos de IVA y Ganancias. Para Moisés, ese solo hecho vuelve inviable que la Cámara alta abra el debate hasta que la iniciativa recorra el camino constitucional previsto.

La senadora planteó que antes de discutir el contenido de la reforma laboral, el Congreso debe garantizar que el procedimiento sea impecable. Recordó que el parlamento es el único órgano con potestad para legislar en materia laboral y que ese poder está sujeto al principio de progresividad, orientado a preservar derechos adquiridos y la sustentabilidad del sistema de seguridad social.

En su visión, permitir que un proyecto con artículos impositivos ingrese por el Senado implicaría “desnaturalizar el esquema bicameral y vulnerar competencias exclusivas”. No descartó que, de avanzar en estas condiciones, el trámite pueda terminar judicializado.

La polémica quedó instalada mientras el Congreso se prepara para una discusión que promete tensiones políticas, y en la que el modo de ingreso del proyecto ya sumó su primer capítulo.