El árbitro Andrés Merlos dirigió la final de una liga regional y tuvo que ser evacuado por la policía

La consagración de Belgrano de Arequito terminó en caos: cinco policías heridos, móviles dañados y un operativo de más de 30 efectivos para sacar del estadio al referí, señalado por su actuación.

Andrés Merlos casi es linchado en la final de la Liga Casildense. Afa

Un escándalo sacudió la final de la Liga Casildense cuando el árbitro de Primera División Andrés Merlos debió retirarse escoltado por Infantería, en medio de una lluvia de proyectiles, tras un desempeño que dejó cuatro expulsados y un saldo de cinco policías heridos, además de destrozos y patrulleros dañados.

El episodio ocurrió el domingo durante el duelo definitorio en el que Belgrano de Arequito venció 2-1 a Unión Deportiva Los Molinos como visitante, resultado que le permitió quedarse con su cuarta estrella consecutiva (3-2 en el global).

Merlos, que no había sido designado por la Liga Profesional en la fecha previa, fue convocado especialmente para dirigir la final y tuvo un trámite áspero, con dos tarjetas rojas por lado.

Merlos expulsó a 4 JUGADORES. pic.twitter.com/qDdMrhS0zi — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM) December 12, 2025 Tras el pitazo final, los disturbios se desataron en Casilda, en el sur santafesino. La hinchada visitante irrumpió en el campo de juego y se enfrentó con jugadores del equipo derrotado, situación que provocó la intervención policial. Los efectivos respondieron con balas de goma, bastonazos y gases, en un intento de dispersar a los grupos y proteger a los protagonistas.

Minutos más tarde, la tensión se trasladó hacia la salida del vestuario arbitral. Allí, un cordón de más de 30 policías formó un escudo humano para permitir que Merlos abandonara el estadio mientras desde la tribuna arrojaban piedras y otros objetos contundentes.

El saldo oficial confirmó cinco agentes heridos, daños en móviles policiales y destrozos en el predio donde se disputó la final. El operativo se extendió durante varios minutos para asegurar la salida de jugadores, cuerpo técnico, árbitros y dirigentes en medio de un clima de extrema violencia.