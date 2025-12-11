Federico Sturzenegger defendió la reforma laboral, confirmó puntos críticos para la CGT y aseguró que no toca derechos básicos

En tres tuits, el ministro detalló los fundamentos de la reforma y afirmó que la iniciativa busca más empleo formal, menos litigios y un esquema de negociación colectiva más flexible sin modificar derechos esenciales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger , defendió este jueves la reforma laboral enviada al Senado , afirmó que no modifica derechos básicos y confirmó dos puntos centrales que cuestiona la CGT : la eliminación de la ultraactividad y la nueva prelación de convenios.

A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que “ estas últimas semanas ha habido mucha discusión sobre el tema laboral ”, y que con el envío del proyecto al Senado ahora se pueden precisar sus puntos centrales. Subrayó que “ Argentina tiene casi la mitad de sus trabajadores en la informalidad y no creamos empleo formal hace una década ”, indicando que los más perjudicados son PYMES y jóvenes .

Según explicó, el presidente Javier Milei le encomendó elaborar “ un proyecto que estimule el empleo formal ”, orientado a “ más trabajo formal, menos litigio, más previsibilidad y menos cargas ”, sin tocar “ indemnización, aguinaldo, vacaciones o jornada de 8 horas ”.

Además, sostuvo que el proyecto puede organizarse en cuatro pilares: crear empleo, subir salarios, bajar la litigiosidad y reducir costos fiscales. En ese marco defendió la modernización de convenios colectivos, el fin de la ultraactividad , el cambio en la prelación de los convenios en favor de los acuerdos por empresa, la baja de cargas para nuevos empleos, la facilitación para constituir sindicatos de empresa y la creación de un marco regulatorio para trabajadores de plataformas.

Luego repasó los aspectos normativos más específicos: mayor claridad sobre el ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo; redefinición del principio de duda; fortalecimiento de la cosa juzgada; precisión sobre la responsabilidad solidaria entre empresas; definición más clara de qué conceptos integran el salario; parámetros transparentes para calcular indemnizaciones; y una tasa específica para la actualización de juicios laborales.

Sumó la creación del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), nuevas prácticas laborales optativas entre trabajador y empleador, habilitación de préstamos con código de descuento, cambios en honorarios periciales, y reglas para discapacidades basadas en un baremo específico.

Sturzenegger también afirmó que, para los convenios vencidos, “las cláusulas de condiciones de trabajo siguen vigentes hasta el nuevo convenio, pero las cláusulas obligacionales caducarán automáticamente y deberán ser renegociadas”.

En cuanto a la estructura de la negociación colectiva, aseguró que “se da prioridad a los convenios por empresa, provinciales y regionales sobre los nacionales cuando corresponda, una verdadera federalización del trabajo”. Y remarcó que “Argentina necesita nuevas formas de trabajar sin miedo a que la ley las destruya”.

El ministro agregó cambios sobre servicios esenciales, la tipificación de prácticas desleales con sanciones que pueden incluir pérdida de personería, la creación del registro laboral digital en ARCA, la simplificación administrativa para la registración en la construcción y un nuevo marco para trabajadores de plataformas que incluye seguros y cobertura. También destacó la derogación de la ley de Teletrabajo, a la que calificó como un obstáculo para el trabajo remoto.

Finalmente, Sturzenegger sintetizó que la reforma “pasa de un sistema que castiga al que contrata y premia la litigiosidad, a uno que acompaña al que invierte, formaliza y capacita”, y agradeció a los organismos involucrados en la elaboración del proyecto, destacando que fue construido con el foco en “el trabajador y el empleador”.