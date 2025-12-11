Reforma laboral: Senado activa debate express y se podría votar el 29 de diciembre

El gobierno nacional activó de manera express el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y ya convocó a una reunión de labor parlamentaria para el próximo martes con el objetivo de constituir las comisiones que deberán emitir dictamen y trazar un cronograma para su tratamiento en el recinto. En el mejor de los escenarios para La Libertad Avanza , y acotando el debate del proyecto, el oficialismo tiene el objetivo de sancionar la iniciativa el lunes 29 o el martes 30 de diciembre para girarla a la Cámara de Diputados antes de la finalización del periodo de sesiones extraordinarias.

Esa premura política de la Casa Rosada quedó evidenciada en el regreso intempestivo de Javier Milei de Oslo a donde había viajado para presenciar la entrega del premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado . Pero el Presidente canceló toda su agenda, incluidas bilaterales con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre de Noruega, y aterrizó esta mañana en el país donde lo recibió Manuel Adorni con el texto de la reforma laboral para ser firmada y enviada al Senado de manera inmediata.

Anoche, con la firma del secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustiniani, se convocó de manera formal a reunión de labor parlamentaria del Senado para el próximo martes a las 16 horas. "Por disposición de la Presidencia de este Honorable Senado se informa a usted, que se ha resuelto convocar a las señoras y los señores Presidentes de Bloque al Plenario de Labor Parlamentaria en los términos del artículo 56 del Reglamento del Honorable Senado, para el día martes 16 de diciembre a las 11 horas, en el Salón Gris dependiente de la Presidencia del H. Senado . En función de ello, se solicita que tenga a bien asistir a la misma el Presidente del bloque político que usted integra. Sirva el presente de atenta nota de envío", reza la nota que recibieron los senadores.

El primer paso será la constitución de las comisiones de de Trabajo y Previsión Social, que quedaría a cargo de Patricia Bullrich, y de Presupuesto y Hacienda, donde seguiría Ezequiel Atauche como presidente. Además de la reforma laboral, también ingresarán por el Senado los proyecto de modificación de la ley de Glaciares y del Código Penal de la Nación por lo que también quedarán constituidas las comisiones de minería, energía y combustibles así como la de Justicia y Asuntos Penales.

Más allá de la premura de la Casa Rosada por avanzar con un trámite express sobre la reforma laboral, los feriados de las fiestas de fin de año conspiran contra ese objetivo ante la dificultad de tener a todos los senadores en la Ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta que los feriados de Navidad y año nuevo caen este año en día miércoles , cuando habitualmente se celebran las sesiones.

Cumbre de La Libertad Avanza

Para facilitar la obtención del dictamen en comisión y poder llevar el proyecto al recinto antes del 30 de diciembre cuando vence la convocatoria del Poder Ejecutivo Nacional a sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza celebró reunión de bloque este martes y ya hay también contactos informales entre Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, con Victoria Villarruel. El plan es acotar al máximo posible la lista de invitados a la comisión de Trabajo y Previsión Social bajo el argumento de que el texto de la reforma laboral ya se habría discutido en el marco del Consejo de Mayo con la participación de representantes de los gremios, las empresas y los gobernadores.

De hecho, y con el objetivo de relajar la tensión con la CGT, en el capítulo específico dedicado al régimen patrimonial de las organizaciones sindicales, quedó descartado el cambio sobre la cuota solidaria, que la central había objetado porque afectaba una de sus principales cajas de financiamiento. El gesto sin embargo no alcanzó para evitar la convocatoria de la CGT a una movilización el próximo jueves 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo, coincidiendo con el inicio del debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

En el Senado, La Libertad Avanza cuenta con 21 integrantes pero junto a aliados y legisladores que responden a los gobernadores de provincias, asfixiados financieramente por el pago de aguinaldos que deben enfrentar en sus distritos y por la caída de la recaudación de la coparticipación, podría arañar unos 40 votos para blindar la aprobación de la reforma laboral. La oposición dura, representada por Unión por la Patria, cuenta con 28 humanidades. Si los tiempos no alcanzan para sancionarla antes de fin de año, Milei deberá prorrogar la convocatoria a extraordinarias para que el Congreso trabaje en enero y febrero.

Reforma laboral: piden "tratamiento rápido"

Desde la Oficina del Presidente, emitieron un comunicado en el que exigieron "al Honorable Congreso a otorgar un tratamiento rápido y responsable a esta iniciativa, que busca dejar atrás un modelo laboral que ya no responde a la realidad del país y avanzar hacia un sistema que genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos".

Otro de los cambios más relevantes aparece la incorporación del banco de horas, un esquema que permite compensar tiempos dentro de la jornada laboral sin generar horas extra tradicionales. La iniciativa autoriza que empleadores y trabajadores acuerden - de forma voluntaria y por escrito - un régimen para administrar horas extraordinarias. Ese entendimiento deberá incluir mecanismos de control que registren tanto las horas trabajadas como las disponibles para usar más adelante.