Wall Street gira hacia el exterior: por qué espera un resurgimiento de las acciones fuera de EEUU + Seguir en









El estratega de Wall Street Michael Hartnett describió este fenómeno como “cualquier cosa excepto el dólar” y los activos ligados a la economía de EEUU.

El estratega de Wall Street Michael Hartnett describió este fenómeno como “cualquier cosa excepto el dólar” y los activos ligados a la economía de EEUU.

Bank of America, uno de los bancos más respetados de Wall Street, indicó que los flujos de capital globales están experimentando un giro notable, en el que los inversores prefieren cada vez más acciones por fuera de EEUU y el dólar frente a los tradicionales instrumentos financieros estadounidense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estratega de la entidad, Michael Hartnett, describió este fenómeno como el emergente “cualquier cosa excepto el dólar” y los activos ligados a la economía de EEUU, en una nota distribuida a clientes e inversores.

Según el análisis, las políticas comerciales agresivas recientes de la nación de Trump, especialmente las tarifas y medidas proteccionistas, generaron incertidumbre entre los gestores de capital globales y motivaron un reordenamiento de la asignación de activos a nivel mundial.

Wall Street desconfía de las políticas de EEUU Hartnett califica estas políticas como parte de una estrategia que estaría impulsando un nuevo orden financiero donde el dólar pierde parte de su tradicional hegemonía global.

Este cambio ya se refleja en los flujos de inversión hacia acciones fuera de EEUU: datos de EPFR Global citados por Bank of America muestran que, en lo que va del año, los fondos de acciones en Europa, Japón y otros mercados desarrollados captaron unos u$s104.000 millones, frente a los u$s25.000 millones que ingresaron a fondos basados en Estados Unidos.

eeuu wall street Depositphotos Esto representa un fuerte diferencial que respalda la tesis de un mayor atractivo de bloques de mercados internacionales. Más allá de las acciones El informe también subraya que este movimiento no se limita a las acciones: los gestores globales están expuestos a economías como China e India, potenciales beneficiarias del aumento de la demanda de materias primas y tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. Además, los mercados de renta variable fuera de EEUU superaron notablemente los rendimientos estadounidenses. En detalle, mientras que el S&P 500 ganó cerca de 15% desde finales de 2024, el MSCI ACWI ex-US avanzó casi 39% en el mismo período. Las tensiones y la volatilidad también se extienden al mercado de divisas. Informes recientes muestran que la exposición al dólar por parte de inversores institucionales está en niveles de subponderación récord, reflejando expectativas de una continua reducción de tenencias del billete verde en carteras y reservas internacionales.