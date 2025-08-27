Los bancos ya pagan 80% efectivo anual por plazos fijos mayoristas y siguen al alza las tasas para pequeños ahorristas

En medio de la volatilidad cambiaria y el apretón monetario del BCRA, las tasas de los plazos fijos minoristas trepan hasta el 54% TNA a 30 días. En paralelo, se encarece el crédito.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a subir ante un contexto marcado por la volatilidad en el mercado de pesos y el torniquete monetario implementado para intentar contener el dólar. Algunos bancos ya ofrecen hasta el 54% TNA a 30 días para colocaciones minoristas. Para captar liquidez, a los grandes inversores y empresas les pagan rendimientos bastante superiores: 60,25% nominal anual, lo que implica una tasa efectiva del 80%.

El movimiento se da en medio del fuerte apretón monetario que está ejecutando el Gobierno para secar la plaza de pesos, a medida que se acerca las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al comparador de rendimientos del Banco Central (BCRA) , la Tasa Nominal Anual (TNA) para un plazo fijo minorista a 30 días oscila entre 32% y 54% , según la entidad.

Con una inflación mensual del 1,9% , los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5% , es decir, más del doble que el IPC.

En cuanto a los plazos y montos mínimos , cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días . La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo : tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.

Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo como herramienta de resguardo frente a la inflación, en un contexto marcado por la volatilidad cambiaria. Sin embargo, con un dólar todavía muy demandado, los inversores se debaten entre priorizar la cobertura cambiaria o aprovechar la mayor rentabilidad en pesos.

En paralelo, la TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) —que refleja el rendimiento promedio de los plazos fijos en pesos por montos mínimos de $1.000 millones a 30-35 días— ya se ubica en torno al 80% anual.

Este nivel de tasas encarece de manera significativa el acceso al crédito tanto para las empresas como para las familias. En el primer caso, contribuye al amesetamiento de la actividad económica; en el segundo, eleva el riesgo de morosidad en los hogares, que enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Billetera virtual plazo fijo Los plazos fijos vuelven a ganar atractivo como herramienta de resguardo frente a la inflación Ámbito

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este miércoles 27 de agosto