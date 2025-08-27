Juicio por la muerte de Diego Maradona: Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna asistirán a una audiencia clave tras el escándalo por el documental







Se trata de una instancia de mediación luego de una denuncia por uso indebido de imagen. Por tal motivo se solicita una compensación.

Dalma Maradona, Gianinna y Claudia asisten a una audiencia judicial clave. U24

Claudia Villafañe, junto a sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, participarán este miércoles de una instancia de mediación relacionada con el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. La causa surgió a raíz de la denuncia presentada por María Carmen de Irigoyen, quien reclama “daños y perjuicios por uso indebido de imagen”.

El conflicto se centra en la producción Justicia Divina, señalada por haber incluido la imagen de la denunciante sin autorización previa.

Reclamo económico y demandados La presentación judicial solicita una compensación monetaria por los perjuicios atribuidos a esa difusión pública. En el expediente, además de las hijas de Maradona y su madre, figura como demandada la productora La Doble S.A., responsable del material audiovisual.

Julieta Makintach 1 Julieta Makintach fue apartada del caso luego de que se conociera la realización del documental. Captura

Quiénes intervendrán en la mediación El expediente contempla una nómina de mediadores suplentes en caso de que se decida reemplazar al designado inicialmente. Entre los nombres mencionados se encuentran Mariana Baya Casal, Andrea López Attias, Susana Fernández y Mara Orlando.

La audiencia fue convocada para este miércoles a las 10:30 en las oficinas de Viamonte 524, segundo piso, oficina 12, en la Ciudad de Buenos Aires. La parte denunciante estará representada por el abogado Diego García Fernández Sáenz, mientras que las demandadas deberán presentarse de manera personal.