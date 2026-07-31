Los ADRs caen hasta 5%, pero el riesgo país baja y perfora los 440 puntos + Agregar ámbito en









Los activos argentinos reflejan una toma de ganancias luego de las subas del jueves. El guiño al mercado con las reformas anunciadas por Milei aún no se tradujo en euforia bursátil.

Las acciones argentinas cotizan con mayoría de rojos. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares cotizan con mayoría de alzas este viernes, mientras que la mayoría de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York exhiben bajas de hasta 5% durante esta rueda en sus ADRs o acciones. Las mermas ocurren mientras los principales índices de EEUU operan en verde y tras los anuncios oficiales sobre la Carta Orgánica del BCRA.

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En el mercado local, los títulos públicos emitidos bajo jurisdicción neoyorkina (Globales) avanzan hasta 1%, mientras que los de jurisdicción argentina (Bonares) retroceden hasta 0,3%. De esta manera, el riesgo país cede 6 unidades hasta los 435 puntos básicos.

A lo largo del mes, que termina hoy, los Globales acumulan una caída de hasta 3%. A causa de esto, el indicador de riesgo que elabora el J.P. Morgan frenó su racha positiva, acumula una suba 2,3% y no pudo perforar los 400 puntos básicos durante julio.

Más allá de que la clave pasará por el desenvolvimiento parlamentario de las iniciativas, la primera reacción del mercado a los anuncios que realizó Javier Milei en la noche del jueves por cadena nacional no es de euforia. El Presidente dio detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (que luego ingresó al Congreso), al tiempo que anunció otras tres iniciativas para crear un "grillete fiscal" que incluya una suerte de shutdown del Estado, cambios regulatorios para dinamizar el mercado de capitales y una reforma del sistema de seguros.

Acciones y ADRs Mientras tanto, los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran mayoría de alzas este viernes. Los retrocesos son liderados por Grupo Supervielle pierde 5,2%; BBVA Argentina pierde 3,6%; Edenor un 3,1% y Cresud un 2,7%.

En la bolsa de Buenos Aires, en tanto, el índice S&P Merval disminuye 0,3% hasta los 3.296.355,88 puntos. En la medición en dólares, baja 1,2% a 2.096,55 unidades. Con todo, se encamina a cerrar julio con un alza del 3% en dólares. Las acciones líderes que más bajan son las de Grupo Supervielle (-3,7%); Edenor (-3%); BBVA Argentina (-2%) y Cresud (-1,9%).