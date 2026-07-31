En qué invertir en agosto: las apuestas del mercado entre bonos, Cedears y activos para cubrirse del dólar

La estrategia de inversiones pasa por combinar bonos de calidad, diversificación internacional mediante Cedears y exposición selectiva a la renta variable.

La estrategia para agosto pasa por combinar bonos de calidad, diversificación internacional mediante Cedears y una exposición muy selectiva a la renta variable.

Agosto encuentra a los inversores frente a un escenario de transición . La expectativa por las próximas definiciones políticas y económicas mantiene elevada la cautela, mientras que la reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina convive con un contexto en el que los especialistas recomiendan no asumir riesgos excesivos. Julio estuvo marcado por la consolidación del proceso de estabilización macroeconómica en Argentina . La inflación continuó desacelerándose y se mantuvo por debajo del 2% mensual, fortaleciendo las expectativas de una mayor estabilidad de precios durante el segundo semestre .

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El Gobierno sostuvo el equilibrio fiscal y reforzó las reservas internacionales mediante compras de divisas, mientras el mercado siguió de cerca la evolución del tipo de cambio dentro del nuevo esquema cambiario.

En el frente financiero, los bonos soberanos y las acciones argentinas registraron un desempeño positivo , impulsados por mejores perspectivas macroeconómicas y una mayor confianza de los inversores.

En este marco, la estrategia para agosto pasa por combinar bonos de calidad, diversificación internacional mediante Cedears y una exposición muy selectiva a la renta variable .

Para el asesor financiero Fernando Villar , una cartera conservadora debería estar dominada por obligaciones negociables de empresas con buena calidad crediticia.

"Hoy en día, en una cartera conservadora, uno tiene que privilegiar lo que son las obligaciones negociables. Se pueden encontrar obligaciones negociables AA o AAA con tasas de entre el 5,5% y el 7%", afirma.

El especialista considera que esos rendimientos permiten obtener un buen retorno sin necesidad de incrementar significativamente el riesgo. De hecho, advierte que no vale la pena perseguir tasas más elevadas. "Por encima de esa tasa elegimos no capturarla porque tenés riesgo de duration o porque tenés riesgos en la empresa en sí", explica.

Como complemento, recomienda sumar fondos comunes de inversión que inviertan en bonos de Latinoamérica para diversificar geográficamente la cartera.

La estrategia para agosto pasa por combinar bonos de calidad, diversificación internacional mediante Cedears y una exposición muy selectiva a la renta variable. Depositphotos

En tanto, para perfiles moderados, Villar propone extender la duración de los bonos corporativos hacia vencimientos entre 2032 y 2035, donde los rendimientos se acercan al 7% o 7,5% anual. También considera atractivo incorporar bonos subsoberanos de provincias como Neuquén, Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires, especialmente aquellos emitidos bajo legislación de Nueva York y denominados en dólares.

En pesos, destaca los bonos ajustados por CER, que ofrecen retornos del orden de inflación más 4% o 5,6%, mientras que para los inversores con mayor tolerancia al riesgo sugiere bonos duales 2029 y 2030, con rendimientos cercanos a CER más 5,7% o TAMAR más 9%.

Además, considera que los bonos soberanos con vencimientos en 2035 y 2038 pueden resultar una apuesta interesante para quienes esperan nuevas mejoras en la calificación crediticia de Argentina y un contexto más favorable de cara al proceso electoral del próximo año.

Diversificación global y menor exposición al riesgo argentino

Por su parte, el consultor Mariano Monferini plantea una estrategia algo más defensiva respecto de los activos locales. Para agosto recomienda reducir la exposición a Argentina luego del importante recorrido que registraron varios instrumentos en los últimos meses.

"Para agosto reduciría la exposición a Argentina: tomaría ganancias en soberanos y destinaría al menos el 50% de la cartera a fondos de renta fija global, buscando diversificar el riesgo local con crédito de mejor calidad", sostiene.

Dentro de la renta variable internacional mediante Cedears también mantiene un enfoque conservador. En ese sentido, considera que Berkshire Hathaway representa una buena alternativa para dolarizar la cartera sin asumir demasiada volatilidad.

Asimismo, propone utilizar el bono dólar-linked D30S6 como cobertura cambiaria ante la posibilidad de que el tipo de cambio oficial converja hacia los valores de los dólares financieros.

En acciones argentinas recomienda mantener una participación reducida y seleccionar cuidadosamente los papeles. Entre sus preferencias aparece Ternium, compañía que considera quedó rezagada frente al resto del panel líder y que podría recuperar terreno.

Por último, Monferini aconseja utilizar cauciones bursátiles para quienes necesiten colocar excedentes en pesos durante las próximas semanas. "Para quien tenga que hacer tasa en pesos, caución: permite evitar la volatilidad de tasas que, si bien por ahora no aparece, no se descarta a medida que nos acerquemos al período electoral", concluye.