Citi hace un giro en sus recomendaciones de inversión: qué hacer con los bonos, las acciones y el oro + Agregar ámbito en









El banco internacional detalló que los bonos británicos enfrentan un panorama menos atractivo debido a una inflación más persistente y mayores desafíos fiscales.

Citi detalló que los bonos británicos enfrentan un panorama menos atractivo debido a una inflación más persistente y mayores desafíos fiscales. Depositphotos

Citi actualizó su estrategia global de inversión con un cambio puntual en el segmento de renta fija, aunque mantuvo una visión positiva sobre los activos de riesgo y algunas materias primas.

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La entidad decidió reemplazar su preferencia por los bonos del Reino Unido por los bonos soberanos de Alemania (Bunds), al considerar que ofrecen un mejor equilibrio entre rendimiento y riesgo en el contexto económico actual.

El banco explicó que los Bunds podrían beneficiarse de una desaceleración del crecimiento europeo y de un eventual recorte de tasas por parte del Banco Central Europeo, factores que favorecerían la valorización de estos títulos.

En cambio, los bonos británicos enfrentan un panorama menos atractivo debido a una inflación más persistente y mayores desafíos fiscales.

Citi detalló que los bonos británicos enfrentan un panorama menos atractivo debido a una inflación más persistente y mayores desafíos fiscales. Citi explicó qué hace con las acciones y materias primas Pese a este ajuste, Citi mantuvo sin cambios su recomendación de sobreponderar las acciones. El banco considera que el ciclo alcista de la renta variable todavía tiene recorrido gracias al fuerte impulso de la inteligencia artificial, que continúa sosteniendo el crecimiento de las ganancias corporativas, especialmente en el sector tecnológico.

Los estrategas también creen que el escenario macroeconómico sigue siendo compatible con un desempeño favorable de las bolsas, siempre que la desaceleración económica global se mantenga controlada y no derive en una recesión profunda. Si bien reconocen que persisten riesgos asociados a la inflación, la política monetaria y las tensiones geopolíticas, consideran que estos factores aún no justifican reducir la exposición a acciones. En el universo de las materias primas, Citi reafirmó su preferencia por el oro y el uranio. El metal precioso continúa siendo visto como una cobertura frente a la incertidumbre geopolítica, los riesgos fiscales y la diversificación de las reservas de los bancos centrales, mientras que el uranio sigue beneficiándose del renovado interés mundial por la energía nuclear como fuente de generación limpia y estable.

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