YPF concreta un split 10:1 de sus acciones: qué cambia desde hoy para los inversores

La petrolera nacional divide cada acción en diez y reduce en la misma proporción el precio unitario del papel. La operación no modifica el valor de las tenencias ni los derechos de los accionistas.

YPF implementó un split 10:1 de sus acciones para reducir el precio unitario del papel y favorecer su accesibilidad y liquidez.

YPF avanzará el martes con un split de sus acciones a nivel local , una operación que desde este lunes modifica el precio de negociación del papel y que desde mañana quedará efectivamente reflejada en las cuentas comitentes de los inversores.

La operación consiste en dividir cada acción existente en diez nuevos valores nominales . De esta manera, el precio unitario de $YPFD se redujo en la misma proporción, pero sin alterar el valor económico de la posición que mantiene cada accionista. El objetivo es facilitar el acceso al activo y ampliar su liquidez en el mercado .

El cronograma contempla una primera modificación en la operatoria. Este lunes, el precio de $YPFD con liquidación a 24 horas comenzó a negociarse a un valor diez veces inferior a las ruedas previas, aunque todavía sin que las nuevas unidades hayan sido acreditadas en las cuentas de los inversores.

Se trata de un efecto transitorio propio de la implementación del fraccionamiento. Por ese motivo, la valorización de la cartera puede mostrar diferencias dependiendo de la forma en que el título sea valuado en la cuenta comitente.

El cambio central llegará el próximo martes 4 de agosto, cuando el desdoblamiento se haga efectivo. Por cada acción que un inversor tenga en cartera, Caja de Valores acreditará diez valores nominales. La operación se realizará automáticamente y no tendrá ningún costo para los accionistas.

En términos económicos, el mecanismo no implica una ganancia ni una pérdida para el tenedor. Si antes poseía una acción valuada en determinado precio, después del split tendrá diez acciones cuyo precio individual será, en términos proporcionales, diez veces menor. El valor total de la posición permanece sin cambios. A su vez, tampoco se modifican el capital de la compañía ni los derechos de voto asociados a la tenencia.

El proceso tendrá su último reflejo operativo el miércoles 5, cuando el nuevo saldo derivado del split quede visible en la aplicación Inversores de Caja de Valores. En paralelo, la operación contempla también un ajuste en la relación correspondiente a los ADR, pero pasará a ser de 1:10.

En efecto, el movimiento sobre YPF se debe interpretar una modificación de la estructura nominal del papel y no como una variación de su valor fundamental. La apuesta detrás de la decisión pasa por contar con un precio unitario más bajo que facilite la participación de nuevos inversores y contribuya a una mayor liquidez del activo.