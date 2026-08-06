Mercado de capitales: ETF del S&P Merval, tokenización y las apuestas que se vienen para los próximos meses

Mientras la CNV avanza con la desburocratización del mercado, las principales entidades del sector ya proyectan una nueva etapa de desarrollo. El foco estará puesto en ampliar el mercado de capitales local y desarrollar nuevas herramientas para impulsar el financiamiento de las empresas.

El mercado de capitales argentino atraviesa una etapa de expansión . Aunque todavía mantiene una escala reducida frente a otros mercados de la región, ya supera las 14 millones de cuentas comitentes en Caja de Valores. En paralelo, la desburocratización que impulsa la Comisión Nacional de Valores (CNV) , sumada a la incorporación de tecnología más avanzada y la ampliación del acceso a productos financieros , son factores que comienzan a redefinir el desarrollo de la industria.

Más allá del contexto macroeconómico, las principales entidades del sector ya trabajan en una agenda que combina nuevos productos de inversión, tokenización de activos, infraestructura para stablecoins y mecanismos para ampliar el acceso al crédito .

Durante un encuentro del sector, referentes de BYMA, A3 Mercados y MAV coincidieron en que la próxima etapa del desarrollo del mercado no estará explicada únicamente por una mejora macroeconómica, sino también por la incorporación de nuevas tecnologías y productos que permitan ampliar la base de inversores, clave para el crecimiento económico .

Uno de los anuncios más esperados es el lanzamiento del primer ETF local . El director de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo , confirmó que el proceso ya comenzó. "La que más estoy esperando es el lanzamiento de ETF locales. Esperamos que salga antes de fin de año" , anunció en el marco del evento realizado por la Cámara de Agentes de Bolsa.

Según explicó, BYMA ya inició las licitaciones para poner en marcha el proceso y las primeras señales son positivas. Además, adelantó que podría lanzarse entre septiembre y octubre . Se trata de un producto clave para el desarrollo del mercado local, ya que permitiría cotizar tanto en Argentina como en el exterior, ampliando las alternativas de inversión y favoreciendo, en el mediano plazo, un mayor ingreso de capitales a un mercado que todavía presenta una baja participación de inversores extranjeros, especialmente en el segmento de renta variable (equity) .

Actualmente, el mercado argentino cuenta con más de 40 CEDEARs de ETF, que permiten acceder desde una cuenta local a carteras diversificadas por sectores, regiones o activos como oro y criptomonedas, mediante un único instrumento. La creación de un ETF local marcaría un paso adicional en ese proceso de sofisticación del mercado.

Actualmente, el mercado argentino cuenta con más de 40 CEDEARs de ETF Depositphotos

Stablecoins e infraestructura para activos digitales

Desde A3 Mercados anticiparon durante el evento y ampliaron a Ámbito que trabajan en Primary X, una nueva unidad de infraestructura tecnológica para el ecosistema de activos digitales.

El proyecto busca desarrollar un mercado spot mayorista de activos virtuales bajo la figura de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), integrado a la infraestructura de A3 Mercados. Su objetivo es ofrecer un ámbito local, seguro y regulado para la negociación y liquidación de activos como USDT, USDC, bitcoin y ether entre PSAV y ALyC que operen con cartera propia, reduciendo costos, tiempos y los riesgos asociados a la operatoria OTC y a los exchanges del exterior.

"Vimos la necesidad de acercarnos al mundo fintech y pensamos que el gran instrumento de masificación del mercado de capitales era el FCI. Desde ese lado dejamos de ser un proveedor de software para convertirnos en un proveedor de infraestructura", señaló el CEO de A3 Mercados, Diego Fernández.

Respecto del mercado cripto, Fernández destacó que, si bien Argentina ya cuenta con contratos de futuros sobre bitcoin, su desarrollo continúa siendo incipiente y con bajo volumen negociado. Asimismo, consideró que hoy el inversor argentino que quiere exponerse a bitcoin opera directamente mediante exchanges, donde existe mayor liquidez y negociación las 24 horas. Además, señaló que los futuros locales se negocian en pesos, mientras que el mercado de bitcoin opera principalmente en dólares o stablecoins, lo que resta atractivo al producto.

Los instrumentos para ampliar el financiamiento

Otro de los desarrollos en marcha apunta a ampliar el acceso del inversor minorista al crédito privado. Actualmente, el crédito al sector privado equivale al 11% del PBI, muy por debajo de los niveles de otros países de la región. En ese marco, el crédito canalizado a través del MAV representa apenas una pequeña fracción de ese mercado, alrededor del 4%.

Desde MAV explicaron que trabajan en una tecnología que permita tokenizar facturas de crédito electrónicas (FCE) para que puedan negociarse de forma más simple dentro del mercado de capitales. La iniciativa busca acercar este tipo de activos a las pymes, ya que actualmente permanecen concentrados en grandes jugadores institucionales.

En paralelo, la entidad también trabaja en mecanismos para utilizar activos financieros como garantía de nuevas emisiones. La idea consiste en permitir que un inversor pueda emitir un pagaré dejando otro instrumento financiero como colateral.

La utilización de activos reales y financieros como garantía también aparece entre las prioridades de BYMA. Desde la entidad sostuvieron que existe una enorme oportunidad para ampliar el crédito mediante mecanismos de garantía más sofisticados.

"Hay una oportunidad gigantesca de colateralización del activo real para empezar a habilitar créditos de una manera distinta." En esa línea, desde A3 destacaron la importancia de avanzar hacia un Sistema Federal de Registro de Garantías (SFRG) que facilite este tipo de operaciones.

Este proyecto consiste en crear un registro único, digital y nacional donde puedan inscribirse las garantías que respaldan un crédito. La idea es facilitar el financiamiento, especialmente para las pymes, permitiendo utilizar una mayor variedad de activos como respaldo para obtener préstamos.

Otro de los avances que esperan para los próximos meses es un mayor desarrollo de los fondos comunes cerrados, especialmente aquellos orientados a proyectos inmobiliarios bajo estructuras similares a los REIT, un esquema que en Argentina dio su primer paso hace apenas un mes.

Se trata de un fondo administrado por Ciclo Nova Asset Management, con Banco Comafi como sociedad depositaria, que permite canalizar ahorro hacia activos inmobiliarios mediante un vehículo regulado y con oferta pública, ampliando las alternativas disponibles para los inversores y fortaleciendo las fuentes de financiamiento de largo plazo para la economía real. La expectativa es que estos vehículos complementen los instrumentos de financiamiento que ya existen en el mercado.

El desafío pendiente: más inversores internacionales

Más allá de la innovación, los referentes del mercado coincidieron en que uno de los principales desafíos continúa siendo aumentar la participación de capitales extranjeros. Desde A3 remarcaron que el mercado argentino de derivados sigue siendo prácticamente doméstico. "El mercado de derivados argentino no tiene prácticamente participación de capitales del exterior."

En tanto, desde BYMA señalaron que Argentina todavía necesita atraer inversores institucionales de largo plazo. "A la Argentina le faltan jugadores de smart money de largo plazo". También advirtieron que la actual clasificación del país como mercado standalone limita el ingreso de fondos internacionales.

Actualmente, los fondos activos extranjeros todavía no pueden invertir, incluso en acciones argentinas, por cuestiones regulatorias vinculadas a la clasificación internacional del país.

Desde MAV también pusieron el foco en el desarrollo del financiamiento doméstico. Fernando Luciani destacó que el crédito negociado en el mercado todavía representa una porción muy reducida respecto del potencial de crecimiento. "El crédito en MAV representa apenas el 4% del 11% que representa el crédito privado sobre el PBI. Eso tiene que multiplicarse por diez", señaló.

Un último aspecto vinculado a las regulaciones: en lo que va de 2026, la CNV impulsa un proceso de modernización y simplificación regulatoria a través del paquete de medidas denominado "Big Bang", con la emisión de 53 Resoluciones Generales.

La iniciativa reemplazó numerosos esquemas de autorización previa por mecanismos de autorización automática, amplió el régimen de Oferta Pública Automática, simplificó los regímenes para pymes y Emisores Frecuentes, incorporó el régimen de oferta privada (safe harbor), flexibilizó restricciones cambiarias para el mercado de capitales, eliminó barreras para el doble listado y modernizó instrumentos de financiamiento, como el pagaré hard dollar y el pagaré producto.

Con un mercado que incorpora nuevos inversores, una regulación orientada a simplificar procesos y una industria que acelera el desarrollo de nuevos productos e infraestructura, el mercado de capitales argentino comienza a transitar una nueva etapa. La consolidación de instrumentos como los ETF locales, la tokenización de activos, el uso de nuevas garantías para ampliar el crédito y la infraestructura para activos digitales aparece como uno de los principales motores del crecimiento para los próximos años.