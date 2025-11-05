Las acciones líderes avanzan hasta 7% y los bonos suben, tras el traspié de la última jornada

Los bonos en dólares retoman la senda alcista este miércoles, al igual que las acciones líderes que suben hasta 7%, y de esta forma continúa la buena performance posterior a las elecciones legislativas que tuvo un traspié el martes con una esperable toma de ganancias . Así, el índice S&P Merval sube 0,4% a 3.091.435,700 puntos.

Dentro de las acciones líderes las que más avanzan son BYMA (+7%), Transener (+5%), y Sociedad Comercial del Plata (+4,3%). En cuanto a los ADRs , estos registran mayoría de avances, los centrales: IRSA (+3,7%), Loma Negra (+3%) e YPF (+2%).

En cuanto a la renta fija, las principales subas son hasta 3% de parte del Global 2029 , seguido por el Bonar 2029 (+1,1%), y el Bonar 2035 (+1,0%).

Ian Colombo , asesor financiero de Cocos Gold, señaló a Ámbito que "el Merval muestra muchísima fortaleza" . " Empieza la temporada de balances y eso puede generar alguna corrección si los resultados mirando hacia atrás no fueron tan buenos , especialmente en bancos o petroleras", agregó.

Por otro lado, el especialista entiende que "las tasas de interés bajaron como se esperaba" y que "hoy son mucho más lógicas", ya que "los bonos rinden inflación más 10% o las tasas fijas rondan el 30% en toda la curva".

“El único problema es que las tasas bajaron, pero el dólar no logra asentarse dentro de las bandas", resaltó el especialista, quien recordó que desde el lunes posterior a las elecciones el tipo de cambio subió todos los días y que se mantiene cercano a la banda superior. "Lo interesante es que cuando llega a ese techo aparece oferta genuina del mercado, sin necesidad de intervención del BCRA", concluyó en referencia a la renovada confianza del mercado tras los comicios.

Se viene una licitación clave para el Tesoro

En su debut al frente de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Lew enfrenta este miércoles una prueba clave extender los plazos de la deuda. Para lograrlo, el Tesoro ofrecerá un menú diversificado de instrumentos, que incluye bonos ajustados por inflación (CER), a tasa fija, atados a la tasa TAMAR y dólar linked, es decir, vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial.

"El objetivo no solo es rollear los vencimientos inmediatos, sino también descomprimir las obligaciones de los próximos meses, en un contexto de reordenamiento financiero. A diferencia de licitaciones previas, esta vez el título de menor plazo tendrá 109 días hasta su vencimiento, mientras que en la última operación el instrumento más corto ofrecido vencía en apenas 28 días. Esta estrategia marca una señal de búsqueda de mayor previsibilidad y de reconstrucción de la curva de rendimientos en pesos bajo la nueva gestión", aseguró Max Capital.