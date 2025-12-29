Jubilaciones, pensiones y Asignaciones de ANSES: cuándo serán los depósitos en enero 2026

El nuevo año llega con actualizaciones importantes para quienes cobran las prestaciones sociales por parte de ANSES. El esquema de pagos ya fue establecido y se divide según la terminación del DNI.
El organismo previsional detalla las fechas de cobro y los nuevos ajustes mensuales para titulares, según la terminación del DNI.
Junto con el calendario de pagos, el primer mes del año incorpora actualizaciones en los valores mensuales. Los aumentos alcanzan a las jubilaciones, pensiones y asignaciones, potenciando los ingresos de millones de personas a lo largo del país.
Aumentan las prestaciones de ANSES en enero 2026
En enero se aplica un ajuste del 2,5% sobre los haberes. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que se basa en la inflación de dos meses antes y alcanza tanto a jubilaciones como a asignaciones sociales.
Con esta modificación, la jubilación mínima queda en $349.401,58, mientras que el haber máximo sube a $2.351.141,84. Por el otro lado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedan en $279.443,60.
La Asignación Universal por Hijo también recibe este incremento. El monto bruto queda en $125.528 por menor. Como es habitual, se deposita el 80% de manera mensual, lo que deja un ingreso de $100.362. El 20% restante se cobra una vez presentada la Libreta AUH.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto es de $408.824 desde enero. Esta prestación no tiene tope de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH.
Calendario de pagos de ANSES de enero 2026
El calendario para enero 2026 se divide así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9/1
- DNI terminados en 1: 12/1
- DNI terminados en 2: 13/1
- DNI terminados en 3: 14/1
- DNI terminados en 4: 15/1
- DNI terminados en 5: 16/1
- DNI terminados en 6: 19/1
- DNI terminados en 7: 20/1
- DNI terminados en 8: 21/1
- DNI terminados en 9: 22/1
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23/1
- DNI terminados en 2 y 3: 26/1
- DNI terminados en 4 y 5: 27/1
- DNI terminados en 6 y 7: 28/1
- DNI terminados en 8 y 9: 29/1
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9/1
- DNI terminados en 1: 12/1
- DNI terminados en 2: 13/1
- DNI terminados en 3: 14/1
- DNI terminados en 4: 15/1
- DNI terminados en 5: 16/1
- DNI terminados en 6: 19/1
- DNI terminados en 7: 20/1
- DNI terminados en 8: 21/1
- DNI terminados en 9: 22/1
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 12/1
- DNI terminados en 1: 13/1
- DNI terminados en 2: 14/1
- DNI terminados en 3: 15/1
- DNI terminados en 4: 16/1
- DNI terminados en 5: 19/1
- DNI terminados en 6: 20/1
- DNI terminados en 7: 21/1
- DNI terminados en 8: 22/1
- DNI terminados en 9: 23/1
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 14/1
- DNI terminados en 2 y 3: 15/1
- DNI terminados en 4 y 5: 16/1
- DNI terminados en 6 y 7: 19/1
- DNI terminados en 8 y 9: 20/1
Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio)
- Primera quincena: del 12/1 al 12/2
- Segunda quincena: del 22/1 al 12/2
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9/1
- DNI terminados en 2 y 3: 12/1
- DNI terminados en 4 y 5: 13/1
- DNI terminados en 6 y 7: 14/1
- DNI terminados en 8 y 9: 15/1
Asignaciones familiares de PNC
Todas las terminaciones: del 9/1 al 12/2
Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 22/1
- DNI terminados en 2 y 3: 23/1
- DNI terminados en 4 y 5: 26/1
- DNI terminados en 6 y 7: 27/1
- DNI terminados en 8 y 9: 28/1
Desempleo Plan 2
Todas las terminaciones: del 6/1 al 12/1
