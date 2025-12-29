Confirmaron otra muerte por hantavirus en Santa Fe: cuáles fueron sus síntomas

La paciente tenía 40 años, estuvo internada en Granadero Baigorria y el cuadro avanzó desde signos gripales hasta problemas respiratorios graves en pocos días.

Las autoridades reforzaron las medidas de prevención en la región y remarcaron la importancia de la detección temprana.

La confirmación de una nueva muerte por hantavirus en la provincia de Santa Fe volvió a encender las alarmas en la región. El fallecimiento de Alejandra Caciarelli , una mujer de 40 años oriunda de la localidad de Ibarlucea , puso en foco a una enfermedad potencialmente grave .

Según informaron en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario , la paciente fue atendida en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permaneció internada luego de que su estado de salud se agravara en pocos días.

El cuadro inicial había comenzado con síntomas similares a los de una gripe común , lo que dificultó su detección. Recién después de descartar otras patologías infecciosas frecuentes, como el dengue , y de realizar estudios específicos se confirmó el diagnóstico.

Luego del hecho, las autoridades activaron los protocolos correspondientes: se inició el monitoreo de contactos estrechos, se reforzaron las tareas de prevención en la zona y difundieron recomendaciones para la población.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que se trata de una enfermedad zoonótica , transmitida por roedores silvestres , y remarcaron la importancia de consultar de inmediato ante la aparición de signos compatibles.

Síntomas por hantavirus

De acuerdo con el sitio Medline Plus, en la primera etapa, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares intensos, cansancio y malestar corporal. En algunos casos, también pueden presentarse náuseas y vómitos.

Sin embargo, una de las características más peligrosas es su rápida evolución. Luego de un breve período en el que la persona siente una leve mejoría, el cuadro puede agravarse de forma repentina. Entre uno y dos días después, aparecen signos respiratorios más severos, como tos seca persistente y dificultad para respirar.

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda, baja presión arterial y disminución del nivel de oxígeno en sangre.

Por este motivo, los especialistas insisten en la importancia de la consulta médica inmediata ante señales gripales que se presenten luego de haber estado en contacto con zonas rurales, galpones, campos o lugares donde pueda haber presencia de roedores.

¿Cuál es el tratamiento posible?

Actualmente, no existe un antiviral específico ni una vacuna para el hantavirus. El tratamiento se basa en la atención de soporte, lo que resulta clave para mejorar el cuadro del paciente.

Las personas con diagnóstico confirmado o sospecha de esta enfermedad deben ser hospitalizadas, muchas veces en unidades de cuidados intensivos. El abordaje incluye la administración de oxígeno y, en los casos más severos, asistencia respiratoria mecánica.

En algunos, se utilizan equipos especiales para mejorar la oxigenación de la sangre y sostener las funciones vitales. La evolución puede ser rápida y compleja, por lo que el seguimiento constante es fundamental.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar cuidados en zonas donde circulan roedores, mantener limpios los espacios cerrados, evitar barrer en seco lugares con posible contaminación y ventilar viviendas o galpones.