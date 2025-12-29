Donald Trump recibirá a Benjamín Netanyahu en Florida para tratar la segunda fase del plan de paz para Gaza + Seguir en









El encuentro entre los mandatarios, que será el sexto de este año, tendrá lugar en la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, y está previsto para las 13 (hora local), según indicó La Casa Blanca.

Trump recibirá a Benjamín Netanyahu en Florida para tratar la segunda fase del plan de paz para Gaza. NBC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este lunes en Florida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para abordar la nueva fase del plan de paz para la Franja de Gaza, a la espera de que Hamás entregue los restos del último rehén que permanecen en el enclave palestino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro entre los mandatarios, que será el sexto de este año, tendrá lugar en la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, y está previsto para las 13 (hora local), según indicó La Casa Blanca. La reunión se produce en un marco de acusaciones entre Israel y Hamás de estar boicoteando la hoja de ruta acordada y dilatando el proceso para poner fin a más de dos años de ataques, tras el alto al fuego en Gaza que rige desde el 10 de octubre.

Trump sostuvo que la reunión fue solicitada por Netanyahu y busca definir la conformación de un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, para antes de enero.

Donald Trump y Benjamin NEtanyahu.webp Será su sexto encuentro del año y tendrá lugar en la residencia de Mar-a-Lago. Cuál es la segunda fase del plan de paz Después de la entrega de los rehenes tal y como marcaba la primera fase del plan de paz, la segunda aborda, entre otras cuestiones, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos.

Sin embargo, la segunda fase del plan no se pondrá en marcha hasta que se hayan devuelto a todos los rehenes, tanto vivos como muertos. Esto se debe a que al menos los restos de una persona más continúan en Gaza. Por ese motivo, Hamás denuncia que las propias autoridades israelíes entorpecen de manera deliberada los trabajos para recuperar los cuerpos.

Está previsto que los familiares del último rehén, cuyos restos siguen sin aparecer, acompañen en este viaje a Netanyahu, que antes de reunirse con Trump lo hará con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La lujosa mansión de Mar-a-Lago también fue escenario también en las últimas horas de un nuevo encuentro entre Trump y su par ucraniano, Volodimir Zelenski, donde ambos destacaron que la paz en Ucrania "está más cerca que nunca".