Los bonos les ganaron a las acciones en febrero y el "view" es aún mejor para la renta fija en marzo

El mercado supo elegir la inversión en bonos sobre la de acciones y así, dejó algunos perdedores y ganadores en el camino. No obstante, la proyección por parte de la City para uno de esos instrumentos es buena.

No obstante, hay algunos drivers derivados del plan actual que preocupan a la City: una considerable reducción de gastos, un incremento en la deuda flotante y una marcada disminución en los pagos destinados a importaciones que deberán afrontarse en los meses venideros, así como la pronunciada caída en el nivel de actividad, junto con un notorio deterioro de los indicadores sociales y la adopción de una política de confrontación constante con todo el espectro político , no contribuyen positivamente .

Sin embargo, para tranquilidad del inversor, desde Invertir en Bolsa (IEB), sostienen que la situación "de una provincia en particular no debería tener impacto sobre la deuda soberana", dado que el Gobierno está decidido a no hacerse cargo de los desequilibrios fiscales de las provincias.

El rally de deuda bajo la lupa de los expertos

La ambición de lograr un orden económico se ve obstaculizada por una situación política inestable producto de que el oficialismo deteriora las relaciones de apoyo con los gobernadores y el Congreso. "Este factor añadirá volatilidad y riesgo en los meses por venir, por lo que recomendamos adoptar una postura cautelosa en las posiciones", señala Martín Polo, de Cohen Aliados Financieros.

En esa misma línea se expresa Pablo Reppeto, jefe de Research de Aurum Valores, en declaraciones a Ámbito, quien desliza que, parecería que hay un cierto reacomodamiento de las variables "luego de varias semanas que han sido muy positivas".

bonos en dólares.jpg

El analista agrega que, probablemente, hubo en estas semanas previas, "una mirada complaciente y optimista de que todo fluiría de manera natural”, pero el mercado se dio cuenta de que hay muchos desafíos por delante. Para Reppeto, los condicionamientos políticos, sumado a los desequilibrios que podrían acumularse si no se modifican algunas políticas económicas para generar mayor confianza (como una aceleración del crawling peg, poner fin al uso de la licuadora para mejorar el frente fiscal y corregir la postergación de gastos para sostener el programa), podría llevar al Gobierno a un círculo vicioso en cuanto al déficit.

En una línea similar apunta Juan Pedro Mazza, estratega de Cohen, quien recomienda reducir las posiciones más agresivas en bonos que vienen de un fuerte rally como: el GD30, GD29 y GD35 de manera preventiva, en favor de opciones más defensivas como el GD38 o el Bopreal Serie 1.

Bonos soberanos: qué espera el mercado de cara al futuro

Desde el equipo de Research de IOL Invertironline advierten que, si bien hubo noticias que generaron un impacto en la cotización de los bonos, en referencia a la puja del Gobierno con las provincias, "entendemos que la suba" posterior responde a cierto respaldo a las medidas de ajuste del Gobierno que buscan "tratar de ordenar los desajustes macroeconómicos que aún afectan a la economía argentina".

En ese sentido, desde Schroders sostienen que, "los Bonos Soberanos en dólares de Argentina vienen evidenciando una performance sobresaliente en los últimos meses". Así, en lo que va de 2024, están generando un retorno total en dólares de entre 4% y 14%, con los más cortos (2029 y 2030) liderando las subas.

"Si expandimos la ventana de análisis, tanto los Globales (Bonos Soberanos Argentinos Hard dollar Ley New York) como los Bonares (Bonos Soberanos Argentinos Hard USD Ley Local) han generado, en promedio, un retorno total en dólares de 25% desde la PASO a hoy y de casi 50% desde las elecciones generales 2023", ratifica el bróker.

La gestora de inversiones internacional sostiene que la primera parte de la suba podría explicarse, en gran parte, por la mejora en las expectativas producto del cambio de régimen tras las elecciones presidenciales de 2023. Posteriormente, diversos resultados macroeconómicos positivos, como el superávit financiero de enero o la acumulación de reservas internacionales por parte del BCRA, comienzan a darle sustento a esas expectativas y a la suba en los precios.

WhatsApp Image 2024-03-01 at 09.12.45.jpeg

En esencia, la acumulación de reservas o el balance fiscal superavitario le dan a la deuda soberana mayor sostenibilidad y, con ello, una percepción de menor probabilidad de default. Dado el movimiento evidenciado, cabe hacerse la pregunta de si todavía hay terreno para que el rally continúe o, más importante aún, si la relación riesgo/retorno continúa siendo atractiva o no.

"Seguimos viendo una relación Riesgo/Retorno atractiva en los bonos soberanos hard dollar argentinos. Con un sustancial upside en un escenario de convergencia hacia los comparables y un downside acotado en un escenario de reestructuración. En la medida que pasa el tiempo, nos acercamos a la zona de definición, donde habrá que ver si Argentina logra volver a los mercados internacionales de deuda", responde Schroders a la pregunta planteada.

En tanto, desde IEB, indican que con relación a los bonos en pesos, "sigue existiendo una oportunidad en los CER licitados por el Tesoro, dado que tienen el bid del central y permiten devengar una tasa muy atractiva, con la curva corriendo a 20% mensual". Por otra parte, también destacan el sintético tasa fija a abril con TV24, que consiste en la compra del bono dólar linked y la venta del contrato de dólar futuro a abril, que rinde una tasa efectiva mensual arriba de 9% mensual.

Dicho lo anterior, el mercado tiene confianza en que el presidente concrete su "plan motosierra" a raja tabla y pueda llevar adelante sus políticas de saneamiento de las cuentas públicas. Ese optimismo se refleja en la lectura del mercado, que apuesta fuerte por una renta variable que promete y expone las dudas de un equity más afectado por la "falta de seguridad jurídica" y más vulnerable a la crisis política.