El dólar blue cerró debajo del oficial en el Banco Nación, por primera vez en casi dos semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue volvió a quedar debajo del billete del Banco Nación.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

De esta manera, el billete paralelo cerró debajo del oficial del Banco Nación por primera vez en ocho ruedas.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.425 .

El dólar CCL opera en $1.488,30 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.

El dólar MEP cotiza a $1.452,76 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,75, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.500, según Binance.