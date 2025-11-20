El dólar blue cerró debajo del oficial en el Banco Nación, por primera vez en casi dos semanas

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Mercados: el dólar oficial subió, mientras los bonos y ADRs cayeron producto del mal clima en Wall Street
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 20 de noviembre
De esta manera, el billete paralelo cerró debajo del oficial del Banco Nación por primera vez en ocho ruedas.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 20 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.425.
Valor del CCL hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.488,30 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.452,76 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,75, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.500, según Binance.
