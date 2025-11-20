SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de noviembre 2025 - 18:01

El dólar blue cerró debajo del oficial en el Banco Nación, por primera vez en casi dos semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue volvió a quedar debajo del billete del Banco Nación.

El dólar blue volvió a quedar debajo del billete del Banco Nación.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta manera, el billete paralelo cerró debajo del oficial del Banco Nación por primera vez en ocho ruedas.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, jueves 20 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.425.

Valor del CCL hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar CCL opera en $1.488,30 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,4%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.452,76 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.488,75, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.500, según Binance.

