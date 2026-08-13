Histórico nacmiento: tuvo un hijo a los 62 años y se convirtió en la mujer con mayor edad de la Argentina en ser madre + Agregar ámbito en









La mujer fue mamá en un hospital de la Provincia de Buenos Aires. El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fecundación in vitro y el bebé nació en perfecto estado de salud.

Mabel tuvo al hijo por cesárea y el bebé nació completamente sano. La Brújula 24

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en la Provincia de Buenos Aires y se volvió la primera madre de mayor edad en la Argentina que se haya registrado. El embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fecundación in vitro y el parto fue por cesárea.

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Se trató del nacimiento de David, que llegó durante la mañana de este miércoles en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos y pesó 2,750 kilos. El bebé fue llevado a Neonatología mientras su mamá, Mabel, se recuperaba del procedimiento.

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”, indicó la Dra. Romina Ruffini, obstetra a cargo del nacimiento, en dialogo con el medio El Norte.

Se trató del nacimiento de David, que llegó durante la mañana de este miércoles en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos. Madre a los 62 años: el caso de San Nicolás de los Arroyos Mabel, quien buscaba tener a su primer hijo, logró algo más ya que también hizo historia, ya que no hay registros oficiales de la mayor edad en la que una mujer fue madre en el país. “Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, contó Mabel a El Norte.

“Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro, con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… es precioso”, agregó.

Conmoción en Córdoba: el crudo testimonio de la madre del niño de 3 años atacado por un pitbull Dolor y conmoción atraviesan a una familia tras la muerte de un niño de tres años en Córdoba, luego de ser atacado por un perro en un barrio de la capital provincial. Mientras la Justicia avanza con la causa, el relato de su madre expone con crudeza los instantes posteriores al hecho. Claudia, mamá del pequeño Salvador, reconstruyó lo ocurrido y describió el momento en que encontró a su hijo. “Cuando lo vi, el perro ya se lo estaba comiendo”, expresó al recordar la escena. El episodio ocurrió mientras el padre del niño realizaba tareas en la vereda. Según el testimonio, el menor se alejó unos metros y se dirigió hacia un terreno lindero desde donde salió el animal. La madre había ingresado brevemente a la vivienda y, al salir, comenzó a buscarlo. Fue entonces cuando se produjo el hallazgo. El ataque habría comenzado en la zona de la cabeza y el rostro, provocando heridas de extrema gravedad.