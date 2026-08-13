Hallaron con vida a Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que estaba desaparecido tras el terremoto en Colombia

Gonzalo Galván, quien reside en Montería, fue localizado sano y salvo. Según aclaró, todo se trató de una confusión debido a las dificultades para comunicarse con su familia.

El psicólogo argentino Gonzalo Galván , cuya familia perdió contacto con él después del fuerte terremoto que sacudió a Colombia , fue localizado sano y salvo . El propio profesional explicó que nunca estuvo en una de las zonas más afectadas y que la preocupación surgió por una confusión familiar luego de las dificultades en las comunicaciones .

Galván , oriundo de Santa Cruz , reside en Montería , una ciudad que no sufrió las consecuencias más graves del terremoto. Sin embargo, durante las horas posteriores al fenómeno sus familiares no lograron comunicarse con él y comenzaron a preocuparse por su situación.

La búsqueda tomó estado público a través de FM Las Heras 92.1, donde sus allegados solicitaron colaboración para conocer su paradero. “La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación”, expresaron.

Horas después, el propio Galván confirmó que estaba en buen estado, junto a su hija , y aclaró que no sufrió consecuencias por el terremoto que azotó a la región norte y este del país.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el psicólogo contó que se enteró posteriormente de la repercusión que alcanzó su supuesta desaparición. “ Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en la tapa de los periódicos de Argentina y de Colombia”, aseguró.

Además, explicó que durante el terremoto solamente percibió "una pequeña réplica, mínima", que generó un leve movimiento en el edificio durante aproximadamente 20 o 40 segundos.

Galván remarcó que tanto él como su hija se encontraban lejos del epicentro y no resultaron heridos: "Lo grave está en la zona de Pereira, en la zona de Cali, en Chocó, en Quibdó precisamente, en Medellín también; ahí sí la cosa está muy grave”.

María Victoria Patrignani, madre del psicólogo, explicó posteriormente cómo se originó la preocupación. “En principio me preocupé porque no sabía en qué zona había sido el terremoto. Entonces, inmediatamente lo llamé y se aclaró todo el asunto”, relató.

De esta manera, la búsqueda terminó con la confirmación de que Galván se encontraba fuera de peligro y que la falta de comunicación posterior al terremoto generó la confusión sobre su paradero.

El dramático relato de otro argentino en Colombia

Otro argentino que atravesó de cerca el terremoto fue Damián Junco, oriundo de Cañuelas y radicado desde hace nueve meses en Colombia. El profesor se encontraba dando una clase en el club de pádel The Factory, en el barrio Granada de Cali, cuando recibió en su celular una alerta sísmica.

La advertencia le permitió abandonar rápidamente el establecimiento junto con su alumna y una trabajadora del lugar: "El sismo duró como un minuto. Fue muy largo, parecía eterno".

"La calle se movía de lado a lado, los edificios, el club. Fue muy aterrador. En cuanto salimos, en la calle estábamos mirando para arriba, y el edificio de enfrente se cayó parte de la pared y del balcón. Nos tocó salir corriendo porque se nos venía encima", relató.

El argentino también describió escenas de desesperación entre las personas que evacuaron los edificios. "Fueron momentos muy duros. Toda la gente fuera de los edificios, desalojada, gritando. Gente que se desmayaba. Aquí no pegó tan fuerte, el epicentro fue un poco más al sur, a 1 ó 2 kilómetros", añadió.

El terremoto alcanzó una magnitud de 7,4 y golpeó especialmente distintas regiones del territorio colombiano, mientras las autoridades continuaron con los operativos de emergencia y asistencia en las zonas más afectadas.