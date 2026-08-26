Se conoció la causa de muerte de Dolly Parton, la leyenda norteamericana de la música country + Agregar ámbito en









El encargado de confirmar la causa fue uno de sus asesores más cercanos. La artista tenía 80 años y libró una batalla silenciosa.

“Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a aportar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba”, escribió su familia. @dollyparton

El mundo de la música country estadounidense está de luto tras la partida de la artista Dolly Parton a los 80 años. La noticia, que impactó al mundo del espectáculo y fanáticos, se conoció en las últimas horas y hoy se supo cuál fue la causa de su deceso, tras una batalla silenciosa que libraba la cantante.

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Parton dejó este mundo ayer martes “luego de una breve lucha contra el cáncer”, según confirmaron varios medios de EEUU que citaron a fuentes del entorno de la artista. La cantante fue ingresada el viernes en el centro oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, con complicaciones de salud.

Dolly Parton murió de cáncer El encargado de dar a conocer la causa de muerte fue uno de sus asesores más cercanos -cuya identidad no trascendió- aunque no ahondó en los detalles de la enfermedad. El detalle de la enfermedad lo dio a conocer el diario The New York Times mientras la revista People destacó que “no se reveló” el tipo de cáncer que tuvo que enfrentar la compositora.

“Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a aportar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba”, escribió en un comunicado su familia. Parton era una más entre 12 hermanos y su padre trabajaba como aparcero y cultivador de tabaco, mientras su madre entretenía a su extensa familia con historias y música de los Apalaches.

Entre los galardones recibidos por la leyenda de la música country se destacan 11 premios Grammy, un Emmy y el premio humanitario Jean Hersholt de los Oscar.

Entre los galardones recibidos por la leyenda de la música country se destacan 11 premios Grammy, un Emmy y el premio humanitario Jean Hersholt de los Oscar. Murió Dolly Parton, una de las figuras más relevantes de la música country Dolly Parton, cantante, compositora y actriz de brillante trayectoria en la música country y destacadas participaciones en cine y la televisión, murió hoy 25 de agosto. Tenía 80 años. El anuncio se produjo en su cuenta oficial de Instagram con un vídeo de su sobrino Bryan Seaver en nombre de la familia Parton. “Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración, no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad, que nos hicieron sentir a todos como parte de su familia. El legado de Dolly Parton es de amor, compasión y resiliencia. Con una carrera de siete décadas, inspiró a varias generaciones de artistas y fans con su música y su firme compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Sus canciones seguirán resonando en personas de todas las edades, y su labor filantrópica tendrá un impacto duradero”, declaró su familia tras la triste noticia.