Las acciones de software arrasan en Wall Street y sobrepasan a las de chips + Agregar ámbito en









Los papeles de empresas de software incorporaron cerca de u$s1,5 billones, mientras que el sector de chips destruyó aproximadamente u$s2,6 billones de capitalización.

Las acciones de software incorporaron cerca de u$s1,5 billones de capitalización. Depositphotos

Las acciones de software y semiconductores protagonizaron un giro casi simétrico en Wall Street. Desde el 22 de junio, cuando las empresas de chips alcanzaron un máximo y las de software tocaron fondo, ambos sectores tomaron caminos opuestos.

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La magnitud del movimiento resulta especialmente llamativa al excluir a las megacapitalizaciones. El ETF SPDR S&P Software & Services (XSW), de ponderación equitativa, acumuló una suba cercana al 24%, mientras que el SPDR S&P Semiconductor (XSD) cayó alrededor de 24%. La brecha de casi 50 puntos porcentuales es la mayor registrada entre ambos ETF desde que existen datos comparables, en 2011.

La divergencia también aparece al observar las acciones individualmente. De una cesta de 45 empresas de software, 37 subieron desde el 22 de junio. En cambio, de 60 compañías de semiconductores, 59 retrocedieron.

El impacto sobre la capitalización bursátil fue enorme. Microsoft (MSFT) agregó casi u$s900.000 millones de valor de mercado desde el cambio de tendencia. Del otro lado, Micron (MU), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Arm (ARM) y AMD (AMD) perdieron en conjunto aproximadamente u$s950.000 millones.

Las acciones de software incorporaron cerca de u$s1,5 billones, mientras que el sector de chips destruyó aproximadamente u$s2,6 billones de capitalización. Wall Street impulsa las acciones de software En términos agregados, el software incorporó cerca de u$s1,5 billones, mientras que el sector de chips destruyó aproximadamente u$s2,6 billones de capitalización.

Para Mark Newton, jefe de estrategia técnica de Fundstrat, el software simplemente terminó antes su proceso de corrección. “Ya han superado esta corrección y ahora han empezado a operar mucho mejor”, sostuvo. Los mínimos también muestran el cambio de liderazgo. Salesforce (CRM) tocó fondo el 22 de junio, mientras que Adobe (ADBE), ServiceNow (NOW) y Microsoft marcaron sus mínimos durante las tres ruedas posteriores. En contraste, Micron alcanzó su máximo el 25 de junio. Los índices de largo plazo confirman la magnitud del fenómeno. Desde el 22 de junio hasta el viernes, el S&P North American Technology Software subió cerca de 19%, mientras que el Philadelphia Semiconductor cayó alrededor de 20%. Según los datos disponibles desde 1994, las únicas diferencias de dos meses más amplias ocurrieron durante el auge de las puntocom.