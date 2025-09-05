Los mercados globales suben, mientras los futuros de Wall Street operan dispares a la espera del dato de empleo

Los mercados están casi seguros de un recorte de tasa de la Reserva Federal este 17 de septiembre. Por lo tanto, los operadores estarán pendientes del informe mensual de empleo de EEUU para confirmar esas expectativas.

Tras una nueva suba el jueves , los índices de Wall Street operan de manera dispar en la preapertura del viernes, mientras que las bolsas en las principales plazas del mundo muestran una tendencia positiva en el cierre de la semana . El dato que probablemente defina el tono de esta rueda será el dato de empleo de agosto que publicará el Departamento de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) .

En Asia, las bolsas de China finalizaron la jornada con fuertes incrementos. La plaza de Shanghái subió 1,24% y el Hang Seng de Hong Kong acompañó con 1,43% . El tono fue impulsado, en parte, por el anuncio de que Rusia y China colaborarán en la construcción de un nuevo gasoducto.

"Combinadas con las rutas existentes, las exportaciones de gas de Rusia a China superarán los 100.000 millones de metros cúbicos anuales , lo que garantizará un suministro energético estable para el crecimiento económico de China ", explicaron desde Hang Seng Bank en su comentario diario.

Por su parte, las bolsas europeas exhiben subas más moderadas. El Euro Stoxx aumenta un 0,16%, mientras que el DAX alemán aumenta un 0,06%, similar al 0,07% del CAC francés . Este viernes se conocieron los datos de empleo y actividad del segundo trimestre. En el primer caso, subió un 0,6% interanual, levemente debajo de lo esperado. En el segundo, aumentó 1,5%, apenas por encima de las proyecciones.

Wall Street con la mira puesta en el dato de empleo

En el 'premarket', el índice industrial Dow Jones baja un leve 0,03%, mientras que el S&P 500 aumenta un 0,40%. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq Composite sube 0,48%.

Si bien el mercado apuesta un 97% de probabilidades a que la Fed recorte las tasas de interés en su próxima reunión, según se desprenden del FedWatch, el informe mensual de empleo de EEUU, conocido como NFP, será clave para confirmar esas expectativas.

El consenso de los analistas asume una cifra de 75.000 empleos, tan solo 2.000 más que en julio. Sin embargo, cabe destacar que la última publicación se destacó por revisión a la baja para los dos meses anteriores que fue récord: se eliminaron casi 260.000.

Si los datos del mercado de trabajo resultan más débiles de lo previsto, los inversores asumirán una mayor probabilidad de recortes en los tipos de interés, lo que debilitará al dólar, pero al mismo tiempo impulsará los índices bursátiles y el oro. Por el contrario, una lectura más fuerte fortalecería al dólar e impulsaría el rendimiento de los bonos.