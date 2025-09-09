Los préstamos de las fintech crecen 68% interanual y ya alcanza a más de un cuarto de los tomadores de crédito

La industria de créditos digitales continúa en auge en la Argentina: en el primer trimestre de 2025, los préstamos otorgados ya alcanzan a más de 5,7 millones de operaciones. Si bien sigue una tendencia positiva, los montos siguen siendo bajos.

El ecosistema Fintech argentino continúa mostrando un fuerte dinamismo en el sector crediticio . Según el Informe de Crédito Fintech Q1 2025 , elaborado por el ITBA y la Cámara Argentina Fintech, los préstamos otorgados por estas plataformas alcanzaron los 5,7 millones en el primer trimestre , lo que representa un crecimiento interanual del 68%

Actualmente, el 27% de las personas con crédito en el sistema financiero tiene al menos un préstamo Fintech , lo que marca un avance en términos de penetración. La cantidad de usuarios creció un 65% interanual , sumando más de cinco millones de personas. No obstante, el porcentaje de quienes se financian exclusivamente con estas plataformas bajó cuatro puntos porcentuales en un año, ubicándose en torno al 29% del total.

Si bien el monto promedio de los créditos Fintech asciende a $ 424.000 , el sector todavía representa apenas el 2% del volumen total del crédito del sistema financiero . El diferencial está en el perfil de los clientes: más jóvenes, con acceso más restringido a la banca tradicional, y en muchos casos con primeras experiencias crediticias gracias a estas herramientas.

El informe destaca que las mujeres lideran la demanda , representando el 53% de los usuarios , mientras que por edades predominan los segmentos de 18 a 39 años , con una participación veinte puntos superior a la de la banca convencional

Creciente interés de empresas

El segmento de personas jurídicas también muestra un fuerte crecimiento. La cantidad de compañías que utilizan crédito Fintech aumentó un 36% interanual, alcanzando unas 5.000 empresas, con un monto promedio de ARS 44 millones por crédito.

Calidad de cartera y morosidad

En materia de riesgos, la calidad de la cartera se mantiene estable, con una mejora promedio de dos puntos porcentuales en los incobrables respecto de 2024. Sin embargo, el informe advierte que los clientes jóvenes presentan mayor irregularidad que los de mayor edad. En contraste, las empresas muestran un desempeño más sólido, con 6,9 puntos porcentuales menos de morosidad que las personas físicas.

La expansión del crédito Fintech se da en un contexto de mayor digitalización financiera. Este dinamismo confirma el papel de las Fintech como actores clave en la inclusión financiera, aunque la macro sigue siendo determinante para el crecimiento.