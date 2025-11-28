Jack White y Eminem protagonizaron el show de medio tiempo del Día de Acción de Gracias de la NFL

Jack White sorprendió al público tras presentar a Eminem para que lo acompañe durante el show de medio tiempo del Día de Acción de Gracias de la NFL en Detroit.

White fue el artista principal en el espectáculo de medio tiempo del Día de Acción de Gracias de la NFL en el partido Detroit Lions vs Green Bay Packers en el Ford Field.

Durante el concierto en su ciudad natal, White abrió el concierto con "That's How I'm Feeling" , de su álbum de 2024 "No Name", antes de invitar a Eminem para una versión de su clásico de 2002, "Till I Collapse" , acompañado por White a la guitarra. White presentó al rapero diciendo: "Damas y caballeros, el mismísimo Eminem de Detroit" .

Después de esto, White tocó el clásico de The White Stripes , "Seven Nation Army" , acompañado por las animadoras de los Detroit Lions.

Eminem fue productor ejecutivo del evento de medio tiempo junto con su manager Paul Rosenberg, lo que sigue a la firma de un acuerdo de varios años con los Lions para ser productores ejecutivos de los espectáculos de medio tiempo del Día de Acción de Gracias del equipo desde 2025 hasta 2027.

Otros shows de medio tiempo que se vienen en la NFL

Por otra parte, Post Malone actuará en el escenario del medio tiempo en Texas, donde los Dallas Cowboys se enfrentarán a los Kansas City Chiefs en el estadio AT&T. La semana pasada, al anunciar la noticia en una publicación conjunta en Instagram con el equipo, compartió un video de él mismo conduciendo una camioneta rumbo a Dallas con una chaqueta de los Cowboys.

“Soy de Texas. Crecí siendo fan de los Cowboys y llevo años viendo este espectáculo de medio tiempo”, declaró Malone. “Es un verdadero honor formar parte del Red Kettle Kickoff con el Ejército de Salvación y los Dallas Cowboys y ayudar a llevar esperanza a tanta gente”.

Mientras tanto, Lil Jon realizará el espectáculo de medio tiempo cuando los Baltimore Ravens reciban a los Cincinnati Bengals en el M&T Bank Stadium, con la estrella de Hamilton, Renée Elise Goldsberry, interpretando el himno nacional en el juego, según un anuncio de los Ravens a principios de este mes.