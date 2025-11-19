Claudio Zuchovicki pronosticó que 2026 será el año de la economía real y destacó el rol de Argentina + Seguir en









El presidente de BYMA argumentó sobre su entusiasmo en torno a las oportunidades para la economía argentina, en un contexto de baja de tasas tanto a nivel local como global.

La visión de Zuchovicki con respecto al futuro económico del país y su rol a nivel global. Mariano Fuchila

En un encuentro de Somos Pymes, el presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), Claudio Zuchovicki, mostró optimismo respecto a la actualidad de la economía argentina y resaltó que el año que viene va a ser el año de la economía real, tanto a nivel global como local.

“Tenemos un penal con el arquero que se tira para el otro lado”, ironizó el inversor con respecto a esta oportunidad. Asimismo, añadió: “El Estado no me va a ayudar, pero me va a sacar el pie de encima. 2026 es el año de la economía real, donde las finanzas pasan a segundo lugar”.

Sus argumentos detrás de su postura residen en el contexto mundial actual y el lugar que ocupa Argentina; lejos de un conflicto bélico, con la necesidad de autogenerarse una jubilación. “Todos los Estados están fundidos. El 80% del gasto es en jubilaciones y para financiar eso emitieron dinero. ¿Alguno espera jubilarse para vivir bien? Nos vamos a tener que preparar nosotros mismos y eso depende de la economía real”, destacó.

Zuchovicki (1).jpg Por otra parte, determinó que el mayor desafío que tuvieron las pymes este año fue el acceso al crédito y el ingreso de capitales: "Hasta hace poco el 80% del dinero iba al Banco Central (BCRA). Ahora, si el BCRA dejó de tomar dinero, los bancos le van a tener que prestar al sector privado. Los bancos van a tener que trabajar de bancos”.

La ayuda de EEUU, el "penal sin arquero" Zuchovicki resaltó que la política de Donald Trump beneficia a la región, ya que "destruir el costo del dinero en EEUU es bueno para América Latina". Esto sucede "porque si alguien antes tenía un millón de dólares y vivía de rentas de los bonos estadounidenses, ahora tiene que hacer algo con el dinero porque pasó de una ganancia del 5,5% anual a una del 2,5%. La baja en las tasas trae inversiones”, explicó.

Por otra parte, señaló que todas las crisis argentinas tuvieron como factor común que antes subió la tasa de interés, lo que significa que se trataron de crisis globales. “Creo que vamos a vivir un proceso de economía real. El ciclo que viene es ese. La próxima revolución es la de la IA y ¿qué se necesita para impulsarla? Energía y minería ¿Conocen a algún exportador de energía, minería y alimentos?”, preguntó con ironía. “Nos dan un swap porque producimos lo que quieren, hay que aprovechar el penal (...) Nada depende de nosotros. Acá no le podemos errar. Podemos nacionalizar empresas como en el pasado, pero las elecciones avalaron que eso no va a pasar”, advirtió. Según sus proyecciones, por primera vez en mucho tiempo en el país no se discutiría el rumbo, sino solo los tiempos y las formas. "Me enojo o cambio, pero viene este proceso persianas hacia adentro”, sentenció.

