El PRO se distanció de la exposición antivacunas en el Congreso y aclaró cuál es su postura

A través de un comunicado, la fuerza que dirige Mauricio Macri explicó que está a favor de la ciencia y dio cifras de los niveles alcanzados bajo su mandato.

El PRO aclaró su postura sobre las vacunas luego de un polémico evento que se realizó en el Congreso.

El PRO difundió este viernes un comunicado en el que reafirmó su respaldo a la ciencia y a las políticas de vacunación, en medio de un clima político marcado por la realización de un encuentro antivacunas dentro del Congreso Nacional. La actividad, realizada días atrás en la Cámara de Diputados, generó polémica por la presentación de supuestos “efectos de magnetismo” vinculados a inoculaciones sin sustento científico.

En su declaración pública, el partido sostuvo que cree “en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia”, y remarcó que la vacunación constituye un pilar central del sistema de salud argentino. El texto subrayó también que la inmunización no es una cuestión de opinión, sino una responsabilidad tanto individual como colectiva para proteger a la población.

Según el comunicado, durante su gestión el PRO impulsó niveles récord de cobertura en el Calendario Nacional de Vacunación, ampliando el acceso, fortaleciendo campañas y consolidando una cultura preventiva que permitió mantener bajo control enfermedades que hoy están reapareciendo. En ese sentido, el espacio advirtió que la caída en las tasas de vacunación en los últimos años volvió a abrir la puerta a patologías que habían sido prácticamente erradicadas.

En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos.… — PRO (@proargentina) November 28, 2025 El PRO se refirió al evento antivacunas que tuvo lugar en el Congreso La reacción del PRO llega tras la difusión del evento organizado en el Congreso, donde disertantes intentaron demostrar que las vacunas producían magnetismo en el cuerpo. La exposición generó preocupación entre infectólogos, sociedades científicas y sectores de la política por la propagación de información falsa en un ámbito institucional.

El partido opositor consideró que la recuperación de los niveles de vacunación es urgente y debe ser asumida por el Estado como una política prioritaria. También expresó que acompañará cualquier medida que refuerce el acceso a la salud, promueva la prevención y evite retrocesos en indicadores epidemiológicos.

“La salud pública requiere más evidencia y menos desinformación”, expresó la fuerza política, y enfatizó que la caída de las coberturas no solo afecta a quienes deciden no vacunarse, sino a toda la comunidad, especialmente a los grupos más vulnerables. En su mensaje, el PRO remarcó que continuará impulsando iniciativas legislativas y acuerdos institucionales para fortalecer campañas de vacunación, mejorar la disponibilidad de dosis y ampliar estrategias territoriales de prevención. Además, instó a mantener la educación sanitaria como herramienta clave para contrarrestar discursos carentes de sustento científico. Mientras tanto, especialistas consultados tras el evento antivacunas insistieron en la importancia de no otorgar legitimidad institucional a actividades que difundan información falsa o teorías sin respaldo médico. Advirtieron que la baja en la confianza pública puede tener consecuencias directas en la reaparición de brotes y en la pérdida de protección comunitaria. El debate sobre las vacunas volvió así al centro de la agenda pública, con una fuerte contrapresión de sectores científicos y políticos que reclaman sostener políticas basadas en datos verificables y evidencia clínica robusta. El comunicado del PRO se inscribe en ese marco, con el objetivo de marcar una posición clara frente al avance de discursos negacionistas.

