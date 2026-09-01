Fase II Milei-Caputo: por qué vender su empresa puede ser la jugada para reinventarse

Hay una pregunta que ningún empresario argentino quiere hacerse en voz alta y que, sin embargo, define ya su próxima década: ¿su empresa vale más viva y en sus manos, o vendida y en las de otro? La Argentina que se abrió al mundo en 2026 no dispensa sentimentalismos. El que confunde apego con estrategia paga la diferencia con el patrimonio de toda una vida .

Bienvenidos, entonces, a la Fase II. La primera fase fue el ajuste macro, el bisturí sobre el Estado, el ajuste fiscal que digirieron los mercados con aplausos. La segunda fase es harina de otro costal; la de la microeconomía, el “main street” real, las pymes que hasta ayer vivían de cierta protección, del dólar alto o de un contrato con un Estado que ya no compra como antes. Esa fase no se resuelve con un decreto. Se resuelve, empresa por empresa, con una decisión de portafolio: quedarse, fusionarse o vender.

Vender, en este contexto, no es una rendición. Es una tesis de inversión sobre uno mismo.

La cultura empresaria local, forjada en aquellos años de economía semicerrada, asocia la venta de la empresa familiar con el fracaso, casi con el deshonor. Es una lectura impropia. En los mercados desarrollados, vender en el momento correcto (con el dólar barato) -no en el peor, sino en el mejor- es la culminación lógica del ciclo de vida de un negocio, tan legítima como fundarlo. Jacob Orosz, especialista en fusiones y adquisiciones de compañías “main street” de entre uno y treinta millones de dólares de facturación anual, lo resume con crudeza: el valor de una empresa cae en la misma proporción que caen su facturación y su flujo de caja , y demasiados dueños se aferran tanto tiempo que terminan sin nada valioso para ofrecer. La ventana de venta no es infinita. Se abre, y se cierra.

El error de diagnóstico más frecuente entre los empresarios argentinos es confundir precio con valor . El precio de una empresa no existe hasta que alguien lo paga; una tasación, un múltiplo comparable o la ilusión del dueño no son transacciones, son opiniones. La valuación seria -el descuento de flujos de fondos futuros a una tasa de descuento (WACC) que capture correctamente el riesgo del negocio y su contexto macroeconómico, contrastado con escenarios de sensibilidad y un análisis integral de la estrategia, la organización y la cultura de la compañía- es un ejercicio técnico que la mayoría de las pymes argentinas jamás realizó. Se sabe cuánto factura la empresa. Rara vez se sabe cuánto vale.

Un diagnóstico serio no empieza ni termina en una planilla de cálculo. Exige revisar el posicionamiento competitivo y las fuerzas del sector, la estructura organizacional y las disfunciones entre estrategia y recursos humanos, la cultura interna y su capacidad de adaptación al recambio generacional, la cadena de valor comercial y, recién entonces, la estructura económico-financiera y sus proyecciones de escenarios futuros. Sin ese recorrido completo, cualquier número que se le ponga a la empresa es, en el mejor de los casos, una aproximación optimista; en el peor, una fantasía cara.

El manual de la salida: tres verdades fatigosas

Primera verdad: el tiempo promedio de venta de una empresa mediana ronda hoy los siete a diez meses, y sigue en aumento porque los compradores están más informados y son más selectivos. Empezar tarde es empezar mal.

Segunda verdad: existen “matadores de trato” que hunden una operación antes de que empiece -estados contables poco confiables, propiedad intelectual sin documentar, dependencia excesiva del dueño- y corregirlos antes de salir al mercado multiplica el precio final. Preparar la empresa para la venta, con años de antelación si es posible, no es un lujo de corporación grande, es la diferencia entre vender bien y malvender.

Tercera verdad: el comprador de su empresa no será necesariamente un fondo extranjero glamoroso, aunque no lo descarte. Pero puede ser una empresa de afuera, un fondo de private equity o un individuo con capital genuino buscando reemplazar un salario por un negocio propio. Cada perfil negocia distinto, valora distinto y exige una estrategia de acercamiento diferente. Tratarlos a todos igual es la forma más rápida de destruir valor en la mesa de negociación.

Desconocer la estructura habitual de venta de una empresa lleva a descartar la posibilidad por ignorancia. Y, negociar a ciegas, es regalar poder de negociación antes de sentarse a la mesa.

Reinventarse, la palabra que el poder político no explica

El Gobierno pide reinvención sin manual de instrucciones. Reinventarse, en la Fase II argentina, puede significar exactamente esto -vender total o parcialmente la empresa, capitalizarla con un socio estratégico, o directamente monetizar una vida de trabajo antes de que el mercado se la licúe. No es un plan B. Es, para miles de empresarios de main street argentino, el plan A que todavía no se animan a nombrar.

La empresa que usted no vendió a tiempo no desaparece de golpe. Se apaga lentamente, mientras su valor se erosiona mes a mes frente a sus propios ojos. La Argentina abierta al mundo no le va a avisar cuándo se cerró su ventana. Se lo tiene que preguntar usted, hoy, con la misma frialdad con la que un inversor evalúa cualquier activo: ¿qué vale más, este negocio en mis manos, o el capital que puedo liberar vendiéndolo?

La respuesta, cada vez con más frecuencia y en cada vez más rubros de la economía real argentina, es vender para ganar, no vender para sobrevivir a último momento.

* Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani