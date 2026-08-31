Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20 y expuso los "avances para fortalecer el crecimiento" + Agregar ámbito en









El ministro de Economía comenzó con la serie de encuentros clave en EEUU. Expectativa por las conversaciones con Scott Bessent.

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en EEUU.

En el marco del G20, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este lunes con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. También hay expectativa por el encuentro con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

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"Gran encuentro con Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento", destacó el funcionario argentino en sus redes.

La cumbre se está llevando a cabo en Asheville, Carolina del Norte, desde el 29 de agosto, con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, como anfitrión. Además de Caputo, el país está representado por el secretario de política económica, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Gran encuentro con @KGeorgieva en el marco de las reuniones del G20.

Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento. pic.twitter.com/dDrU8zioJQ — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 31, 2026 Crecimiento económico y deuda soberana, dos temas centrales del G20 en EEUU Los tres participarán de distintas sesiones formales del encuentro, entre ellas el panel sobre "Evolución de la Economía Mundial" y las reuniones dedicadas a deuda soberana, desequilibrios globales y educación financiera y fraude.

"Los temas clave de nuestra presidencia del G20 han sido acelerar el crecimiento y abordar los desequilibrios globales", explicó un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En esa línea, defendió los efectos positivos para el crecimiento y la inversión del paquete de grandes recortes fiscales impulsado por Trump y aprobado por el Congreso en el verano de 2025.

Caputo será orador principal en la sesión sobre crecimiento. Allí expondrá sobre las políticas implementadas en el país y planteará la estabilidad macroeconómica como una condición necesaria para alcanzar un crecimiento sostenido. Por otra parte, la deuda soberana será otro de los ejes centrales del encuentro en Asheville. Según explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado, Washington abogará "por una mayor transparencia y una reestructuración más rápida cuando los países atraviesen dificultades". "Estados Unidos busca mayor transparencia en el endeudamiento público y mayor previsibilidad en la reestructuración de la deuda", insistieron desde la cartera que conduce Bessent.