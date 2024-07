Lula Da Silva mostró preocupación por la devaluación del real y habló de especulación

Lula no detalló qué medidas podrían tomarse para apoyar al real brasileño, que se ha debilitado más de un 16% frente al dólar estadounidense en lo que va de año y actualmente cotiza a su nivel más bajo desde enero de 2022.

La palabra de Lula tras la depreciación del real

"Obviamente me preocupa, son especulaciones. He estado hablando con la gente para ver qué vamos a hacer", dijo Lula a una radio local. "Tenemos que hacer algo - pero no puedo decir qué, o estaría advirtiendo a mis oponentes".