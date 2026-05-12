El exabrupto de Donald Trump: dijo que la Casa Blanca era una "mierda" tras la salida de Joe Biden

El presidente estadounidense volvió a generar controversia con una frase sobre la Casa Blanca mientras enfrenta críticas por un proyecto de seguridad de u$s1.000 millones.

Donald Trump volvió a quedar en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, volvió a quedar en el centro de la polémica después de calificar a la Casa Blanca como una “ casa de mierda ” al recordar cómo encontró la residencia presidencial cuando regresó al poder. Sus declaraciones se dieron en medio de un fuerte debate político en Washington por el pedido de u$s1.000 millones destinado a seguridad para el nuevo salón de baile impulsado por el mandatario.

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“ Este lugar no estaba bien mantenido. Mi esposa me dijo que debería comportarme como un presidente y no usar lenguaje vulgar. Así que normalmente diría que era una casa de mierda, pero no quiero decir eso ”, expresó Trump durante una aparición pública, en una frase que rápidamente generó repercusiones políticas y mediáticas en Estados Unidos.

El presidente estadounidense criticó el estado de la residencia presidencial cuando regresó al poder.

Las declaraciones del mandatario llegan mientras senadores demócratas buscan bloquear un proyecto de ley impulsado por los republicanos que incluye fondos para reforzar la seguridad del polémico salón de baile que Trump quiere construir dentro del complejo presidencial.

El proyecto presentado en el Senado contempla u$s1.000 millones para seguridad vinculada a la Casa Blanca y al futuro salón de baile presidencial. La iniciativa fue incorporada dentro de una ley de gasto destinada también a restablecer el financiamiento de agencias de control migratorio.

Los republicanos buscan aprobar la medida sin apoyo demócrata mediante una maniobra presupuestaria especial. Sin embargo, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anticipó que intentarán frenar el avance del proyecto.

Chuck Schumer Chuck Schumer cuestionó el gasto millonario y prometió bloquear el proyecto impulsado por Trump. Foto: Bloomberg/Getty Images

“El Congreso controlado por los republicanos se prepara para responder a este momento con un proyecto partidista que agrava el déficit, que vierte miles de millones más de dólares de los contribuyentes en una operación descontrolada del ICE y en un salón de baile de 1,000 millones de dólares”, escribió Schumer en una carta enviada a legisladores demócratas.

El senador también cuestionó que la iniciativa “no hace nada para poner fin a la guerra ilegal en Irán ni para aliviar la crisis económica causada por los republicanos y que agobia a las familias trabajadoras”.

Qué incluye el proyecto de seguridad para la Casa Blanca

Según el texto impulsado por el Senado, el dinero será asignado al Servicio Secreto para financiar “ajustes y mejoras de seguridad” relacionados con el salón de baile. La propuesta incluye estructuras fortificadas, sistemas de protección subterráneos y mejoras especiales dentro del complejo presidencial.

Desde la Casa Blanca defendieron el proyecto y aseguraron que el plan permitirá reforzar la seguridad del lugar. El portavoz presidencial Davis Ingle sostuvo que los fondos “proporcionarán al Servicio Secreto de Estados Unidos los recursos que necesita para reforzar plena y completamente el complejo de la Casa Blanca”.

salon-de-baile-donald-j-trump (1) El salón de baile impulsado por Trump también enfrenta cuestionamientos judiciales.

Trump aseguró previamente que la construcción del salón de baile costará alrededor de u$s400 millones y que será financiada con fondos privados. Sin embargo, todavía no había detallado cuánto demandaría el esquema de seguridad que ahora genera tensiones en el Congreso.

Republicanos dudan sobre apoyar el gasto millonario

Aunque el oficialismo impulsa el proyecto, algunos legisladores republicanos también expresaron dudas sobre el alcance de los fondos. El representante Rob Wittman afirmó que analizará cuidadosamente la iniciativa para confirmar que responda “al interés nacional”.

Por su parte, el congresista Mike Haridopolos pidió más detalles sobre el plan y señaló que el contexto actual obliga a reforzar la seguridad presidencial. “Si los miembros republicanos y demócratas pueden dar un paso atrás y decir que esto es un verdadero asunto de seguridad, entonces tal vez se logre”, sostuvo.

Mientras tanto, el proyecto enfrenta además una batalla judicial. El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para bloquear la construcción del salón de baile, aunque un tribunal federal de apelaciones permitió que las obras continúen de manera provisoria.