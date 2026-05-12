Prime Video reveló la fecha de estreno de la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder"

La franquicia de fantasía es uno de los títulos más populares de la compañía. La primera temporada sigue siendo el mayor estreno de una serie de televisión en la historia de Prime Video.

Prime Video confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder . La tercera entrega de esta épica saga de fantasía se estrenará el 11 de noviembre .

La plataforma anunció la fecha el lunes durante la presentación de Prime Video en el evento anual Upfront de Amazon.

La franquicia de fantasía es uno de los títulos más populares de la compañía. La primera temporada sigue siendo el mayor estreno de una serie de televisión en la historia de Prime Video, y la segunda temporada se encuentra entre las 5 temporadas de regreso más vistas de todos los tiempos. La segunda temporada debutó como la serie original número 1 en la lista Top 10 de streaming de Nielsen y se mantuvo entre las 4 primeras durante toda su emisión.

La serie narra las heroicas leyendas de la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico se sitúa miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y transporta a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, héroes inesperados fueron puestos a prueba, la esperanza pendía de un hilo y el mayor villano jamás surgido de la pluma de Tolkien amenazaba con sumir al mundo entero en la oscuridad.

La serie sigue a un elenco de personajes que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, la capital élfica, pasando por el impresionante reino insular de Númenor y los confines del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho después de su desaparición, según la descripción de Amazon.

La tercera temporada, que transcurre varios años después de los acontecimientos de la segunda, se sitúa en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, someter a todos los pueblos a su voluntad y, finalmente, gobernar toda la Tierra Media.

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder está producida por los showrunners y productores ejecutivos JD Payne y Patrick McKay.

El reparto de Los Anillos de Poder incluye a Charlie Vickers como Sauron, Morfydd Clark como Galadriel y Robert Aramayo como Elrond. Entre los nuevos fichajes anunciados recientemente se encuentran Jamie Campbell Bower de Stranger Things, Eddie Marsan de Ray Donovan, así como Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young, cuyos papeles exactos aún se desconocen.