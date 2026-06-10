Mercado de capitales: la CNV oficializó el "big bang" regulatorio y se agilizan las emisiones con autorizaciones automáticas

El organismo aprobó el tramo final de una reforma que cambia el modo de entrada a la oferta pública. Desde el viernes, buena parte de las gestiones dejará de depender de una aprobación previa y quedará habilitada mediante mecanismos automáticos

La CNV cerró el paquete definitivo de reformas que cambia el esquema de aprobación de trámites y amplía el uso de instrumentos digitales en el mercado de capitales.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) terminó de darle forma al paquete de medidas que el organismo definió como el “big bang” regulatorio del mercado de capitales argentino. El Directorio aprobó este miércoles las resoluciones generales definitivas N° 1145, 1146, 1147 y 1148 , luego del proceso de consulta pública , y completó así una reforma orientada a simplificar el acceso a la oferta pública , reducir tiempos administrativos y acelerar la emisión de instrumentos financieros.

El cambio central es que, a partir del viernes, una parte relevante de los trámites que hasta ahora requerían autorización previa de la CNV pasará a funcionar bajo esquemas de autorización automática . En la práctica, el organismo busca reemplazar un modelo basado en la revisión previa por otro apoyado en la presentación de información , la responsabilidad de los participantes y el control posterior.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva , sostuvo que se trata de “ un verdadero Big Bang normativo en el mercado de capitales argentino basado en la desregulación y simplificación ”. Según explicó, el objetivo es “ eliminar trabas, simplificar procesos y modernizar regulaciones ”, transformando “una gran parte de los procedimientos de autorización previa en esquemas de autorización automática de oferta pública”.

Dentro del paquete, se incorpora el nuevo Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado , que permitirá a las emisoras acceder a montos superiores sin pasar por procedimientos de revisión previa. La CNV remarcó que el esquema no implica una baja en los estándares de información : las compañías deberán mantener niveles de transparencia comparables a los del Régimen General.

CNV - Comision - Nacional - De - Valores Mariano Fuchila

Menos aprobaciones previas y más trámites automáticos

La segunda parte de la reforma apunta directamente a la operatoria cotidiana de emisoras, Programas Globales, Obligaciones Negociables, Emisores Frecuentes, PyME CNV y Fideicomisos Financieros. A través de las RG N° 1146 y 1149, el organismo flexibilizó los procedimientos vinculados a prórrogas, aumentos de monto y modificaciones de términos y condiciones.

En concreto, se reemplazan los trámites de autorización previa para prórrogas de Programas Globales, aumentos de monto y cambios en términos y condiciones por un procedimiento automático, que se activará con la presentación correspondiente en la plataforma TAD y su difusión en la Autopista de la Información Financiera (AIF). La contracara de esa mayor velocidad será una mayor responsabilidad de las emisoras sobre la información publicada.

Silva afirmó que la CNV busca un mercado “libre, abierto y dinámico”, aunque aclaró que esa libertad “trae aparejada, necesariamente, la responsabilidad de quien la ejerce”. El organismo también estableció que los trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva resolución quedarán automáticamente autorizados, sin necesidad de realizar presentaciones adicionales.

La reforma también alcanza a las ON autónomas, al Régimen de Emisor Frecuente y a los Programas Globales PyME CNV. Para este último caso, se elimina la exigencia de autorización previa para la emisión de clases o series y se admiten prórrogas automáticas. En Fideicomisos Financieros, además, se suprime la autorización previa para prórrogas, modificaciones de términos y condiciones, aumentos de monto y actualizaciones de suplementos anuales vinculados a emisiones frecuentes.

Tokenización: más instrumentos y sandbox extendido

El tercer eje del paquete es la ampliación del Régimen de Tokenización. Mediante la RG N° 1150, la CNV habilitó la representación digital de valores negociables emitidos bajo cualquier régimen de autorización automática, incluidos los de bajo impacto y el nuevo régimen de mediano impacto ampliado.

Hasta ahora, la tokenización estaba limitada a determinados instrumentos, como acciones, Obligaciones Negociables, CEDEAR, valores representativos de deuda, certificados de participación de fideicomisos financieros y cuotapartes de ciertos fondos comunes cerrados. Con la nueva norma, el universo se amplía y permite representar digitalmente más valores negociables emitidos bajo esquemas automáticos.

Silva señaló que la CNV aprobó la ampliación del régimen “incorporando ahora los distintos regímenes de oferta pública automática por su bajo impacto, el innovador régimen de oferta pública automática por su mediano impacto ampliado y extendiendo la vigencia del sandbox regulatorio”. Además, aseguró que con esta resolución se completa el conjunto de medidas denominado Big Bang.

La ampliación también alcanza a los Fondos Comunes de Inversión Cerrados que admitan emisiones con autorización automática, ya no solo a los fondos cerrados de crédito. A su vez, se incorpora la posibilidad de representar digitalmente cuotapartes de FCIA ETF y CEVA ETP, aunque la norma aclara que los demás FCIA no podrán ingresar al régimen de tokenización. El sandbox regulatorio, en tanto, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027.

En síntesis, la CNV cerró el paquete definitivo de desregulación con tres objetivos: acortar los tiempos de llegada al mercado, trasladar más responsabilidad informativa a emisores y participantes, y ampliar el uso de herramientas digitales. El desafío, a partir de ahora, será que la mayor velocidad para emitir instrumentos conviva con información suficiente, supervisión efectiva y protección para los inversores.