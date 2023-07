Mercados: el dólar se recupera mientras cae el yuan por datos de inflación en China

El índice del dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas , registra un aumento del 0,13%, alcanzando las 102,4 unidades. Esto ocurrió después de haber cedido un 0,87% el viernes, debido a que las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumentaron en 209.000 en junio, cifra por debajo de las expectativas del mercado por primera vez en 15 meses.

En el mercado cambiario, el dólar muestra avances significativos frente al yen, subiendo hasta un 0,55% y mejorando un 0,06% en su última cotización, alcanzando las 142,31 unidades. Esto ocurrió después de haber experimentado una caída de casi el 1,3% el viernes. Por otro lado, el euro retrocede un 0,08% frente al dólar, cotizando a 1,0953 dólares después de haber registrado un incremento del 0,7% en la sesión anterior.

La relación entre el dólar y el yen es especialmente sensible al rendimiento de los bonos estadounidenses, los cuales detuvieron su reciente tendencia alcista tras la publicación de los datos económicos. Esto se debe a que las tasas en Japón se mantienen ancladas cerca de cero.

Joseph Capurso, del Commonwealth Bank of Australia, comentó que la reacción exagerada observada el viernes en los mercados fue comprensible. El informe de las nóminas no agrícolas generó una sobrevaloración de la reacción, por lo que no resulta sorprendente que el yen se haya debilitado en la jornada actual.

Por otro lado, la libra esterlina muestra una caída cercana al 0,5%, cotizando a 1,2780 dólares después de haber registrado un incremento del 0,79% en la sesión anterior, alcanzando un máximo de 15 meses de 1,2850 dólares.

Con relación al yuan, el dólar experimentó un aumento cercano al 0,1% frente al yuan "offshore", cotizando a 7,239 unidades. Estos movimientos se produjeron tras la publicación de datos que mostraron una caída en los precios de fábrica chinos en junio, al ritmo más rápido en siete años y medio, y una inflación al consumo situada en su nivel más bajo desde 2021. Estos acontecimientos han alimentado las esperanzas de que las autoridades implementen nuevas medidas de apoyo económico.