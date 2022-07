Histórica caída de Meta: no logra competir con TikTok y sus ganancias cayeron 36% interanual

El declive también se hizo presente en la cantidad de usuarios activos mensuales de Facebook, la red social insignia del conglomerado de Menlo Park. Los MAU pasaron de 2.936 millones en el primer trimestre a 2.934 millones el segundo trimestre, pero registraron un aumento del 1% interanual.

No hay ninguna firma que no ceda a las actuales presiones macroeconómicas en esta temporada de resultados de alguna u otra forma. Meta (Facebook) señaló a esto como el responsable de su primera caída de ingresos año a año y ofreció una perspectiva sombría para los próximos meses según Dave Lee en Financial Times.

Cuáles son las causas

Pese al optimismo de Mark Zuckerberg en el metaverso los otros proyectos que tiene en mente, Meta se enfrenta a un panorama complejo. Cabe señalar que casi la totalidad de los ingresos de Meta provienen de su plataforma publicitaria, una parte importantísima de su negocio que parece estar viéndose afectada por diversos factores, entre ellos, las nuevas reglas de privacidad de la App Store, que limitan el rastreo de los usuarios por parte de las aplicaciones, entre las que se encuentran Facebook e Instagram.

Asimismo, la firma dirigida por Mark Zuckerberg se encuentra en medio de importantes cambios internos y externos. Mientras reconfigura parte de su equipo de trabajo e intenta hacerle frente a TikTok mediante Facebook e Instagram.

“Esta perspectiva refleja la continuación del entorno de demanda de publicidad débil que experimentamos durante el segundo trimestre, que creemos que está siendo impulsado por una incertidumbre macroeconómica más amplia”, dijo el director financiero, David Wehner.

A principios de este año, Zuckerberg trató de asegurar a los inversionistas que los costos de ingresar a nuevas líneas de negocios se mantendrían bajo control, pero advirtió sobre la continua "debilidad" en sus ingresos en el resto de lo que sigue siendo un año volátil.