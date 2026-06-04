Josh Klinghoffer criticó a los Red Hot Chili Peppers por no tocar canciones de discos hechos sin John Frusciante

El exguitarrista de la banda habló abiertamente sobre la recepción de los fans entre los álbumes que grabó con la banda, en comparación con la respuesta a aquellos en los que participó Frusicante.

En una nueva entrevista con el portal Guitar World, el guitarrista habló abiertamente sobre la recepción de los fans entre los álbumes que grabó con la banda, en comparación con la respuesta a aquellos en los que participó Frusicante.

Frusciante se unió a la banda en 1988 tras la muerte de su guitarrista fundador, Hillel Slovak , y desde entonces ha tenido una presencia intermitente en el grupo. Ha participado en algunos de los álbumes más importantes de RHCP, como "Californication", "Blood Sugar Sex Magik" y "By The Way" .

Klinghoffer sustituyó a Frusciante en 2011 durante un periodo de inactividad, y posteriormente grabó dos álbumes de estudio ( "I'm with You" y "The Getaway" ) con la banda hasta que Frusciante se reincorporó en 2019.

Josh Klinghoffer y la decisión de los Red Hot Chili Peppers de no tocar música hecha sin John Frusciante

En declaraciones a Guitar World, se le preguntó a Klinghoffer si le molestaba que sus discos pasaran algo desapercibidos en comparación con los de Frusciante, a pesar de que los fans generalmente consideran que los álbumes de Klinghoffer son de buena calidad.

“En realidad no”, respondió, y teorizó que se debía a “la forma en que John ve a la banda cuando no está en ella, y me parece lógico. Tienen suficiente música como para no tener que recurrir a otros discos”.

“Pero para cualquiera que haya conectado con esos álbumes, como 'One Hot Minute', o los dos que hice con ellos… me imagino que es un poco extraño para mí ser excluido del catálogo y de las presentaciones en vivo”, agregó.

Describió a Frusciante como una figura con una “fuerte presencia”, y continuó: “Es una especie de guitarrista preeminente, ¿sabes? Fue él quien hizo el trabajo con ellos que les permitió alcanzar la fama mundial”.

image John Frusciante y Josh Klinghoffer.

Klinghoffer continuó diciendo que había escuchado los álbumes más recientes de RHCP con Frusciante, "Unlimited Love" y "Return of the Dream Canteen", diciendo: "Escuché su nuevo material una vez cuando salió por primera vez ".

También se refirió a los comentarios que hizo sobre la banda en el podcast brasileño 5 Notas, donde afirmó que los Red Hot Chili Peppers estaban haciendo "música más genial" mientras él estaba con ellos. "Hice algunos comentarios en Sudamérica que a la gente no le gustaron, pero no creo haber dicho nada escandaloso", dijo. "Solo dije que pensaba que lo que estaba haciendo con ellos era más genial. Pero la verdad es que no estoy muy al tanto".

Cuando Guitar World añadió que la banda “regresa a un tipo de sonido específico” con Frusciante, Klinghoffer coincidió: “Tienen su sello, su fórmula. Supongo que es mucho más representativo para la mayoría de los fans de los Chili Peppers; ya sabes, eso es lo que son los Chili Peppers. Probablemente sea una prueba de su talento que puedan salirse de eso y hacer un buen disco con Dave Navarro. A mí también me gusta ese disco ['One Hot Minute']”.

Klinghoffer añadió que notó una ligera falta de respeto hacia los discos grabados sin Frusciante: "Una vez que John regresa, es como si los demás discos no existieran. Eso es lo único extraño para mí, porque esos discos fueron importantes en su momento, ¿sabes? Fueron lo suficientemente importantes como para tocarlos por todo el mundo".