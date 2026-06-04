Wall Street adelanta nuevas pérdidas por dudas en el sector tecnológico, mientras el petróleo se toma un respiro

Los precios del petróleo bajan después de que Israel y Líbano acordaran un alto el fuego, aunque los ataques continúan en Medio Oriente. En EEUU, los futuros retroceden tras dudas en el sector tecnológico.

Tregua en Medio Oriente frena el petróleo, mientras Wall Street y la inteligencia artificial marcan el rumbo de las caídas.

Las acciones de Wall Street caen en la preapertura tras las decepcionantes perspectivas de Broadcom , que generaron dudas sobre si el repunte de las acciones tecnológicas había llegado demasiado lejos. Por su parte, los precios internacionales del petróleo retroceden tras el alto al fuego entre Líbano e Israel , cuando continúan algunos enfrentamientos. A eso se le suma la falta de novedades entre EEUU e Irán .

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A pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó que podría haber avances en las negociaciones para el fin de semana, hubo pocas señales claras de que un acuerdo de paz entre EEUU e Irán fuera inminente.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi , publicó que no se había logrado "ningún progreso tangible" en las conversaciones con EEUU y que "cualquier acto hostil recibirá una respuesta inmediata y contundente" .

Mientras tanto, Bahréin anunció la interceptación de tres misiles y varios drones , mientras que Kuwait tuvo que suspender brevemente el tráfico aéreo tras un ataque.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 2,5% hasta u$s95,33 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede un 2,4%, hasta los u$s93,62 el barril. Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — anotan bajas de entre 0,3% y 0,9%.

petroleo Wall Street cae por dudas tecnológicas y petróleo retrocede ante tregua en Medio Oriente. Depositphotos

Las claves de la jornada en los mercados

Broadcom, que esta semana sumó alrededor de u$s150.000 millones a su valor de mercado, se desploma un 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense después de que su previsión de ingresos por semiconductores de inteligencia artificial para el trimestre actual no alcanzara las expectativas.

No solo eso, también mantuvo sin cambios su pronóstico de ventas a largo plazo, lo que decepcionó a los inversores, quienes lo consideraron una señal inusual de que un importante fabricante de chips de IA podría estar perdiendo impulso.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,48% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,62% al alza.

En Europa, el escenario es alcista. El Euro Stoxx sube 0,28%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,48% y el CAC francés acompaña con 0,87%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,46%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,48%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,64%. Mientras, el Kospi surcoreano recordó 1,84% y el Nikkei 225 japonés corrigió 1,35%.